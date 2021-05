Mélina et Yannick (Mariés au premier regard 2021) : Une grosse dispute explose juste avant leur bilan final

Mélina et Yannick ont eu un coup de foudre à la mairie de Grans. Les deux candidats de Mariés au premier regard 2021 (M6) compatibles à 77% se sont donc unis devant leurs proches avec beaucoup de naturel et de plaisir. Mais malgré leur forte comptabilité, Mélina et Yannick ont deux caractères bien différents. D'un côté, l'agent de sûreté et pompier de 29 ans fait toujours preuve de beaucoup de calme quand son épouse de 25 ans a une personnalité bien trempé, voire carrément explosive. Cela s'est confirmé lors de leur première dispute survenue à quelques jours seulement de leur bilan avec les experts.

Après un dîner sous haute tension passé avec les parents de Mélina, Yannick a souhaité lui faire remarquer qu'il n'avait pas apprécié son comportement lors d'une soirée en amoureux. Qui plus est, il lui a avoué avoir contacté sa mère après coup, avec qui les relations sont très tendues, pour la remercier de la soirée. Un acte de politesse que n'a pas du tout vu d'un bon oeil Mélina. "Il y a une putain de faille dans notre couple", estime-t-elle. Furieuse, elle a même quitté la table et s'en est allée. Yannick l'a rattrapée et ils ont terminé leur conversation et tout a fini par s'arranger, mais les doutes se sont installés chez chacun d'eux. D'un côte, Mélina a pris comme une trahison le geste de son mari et de l'autre, Yannick craint que ce conflit en annonce d'autres dans la suite de leur histoire.

Les experts ne leur laissent pas le temps de réfléchir davantage car l'heure du bilan a sonné. Après avoir fait le point sur leur aventure exceptionnelle, ils ont réglé leurs comptes. Il doit cesser d'hésiter et dire les choses et elle doit apprendre à écouter et entendre les remarques de son mari, sans se renfermer. Une discussion, avec le recul pris, qui les met en confiance pour la suite. D'autant plus qu'ils ont pu revoir avec beaucoup d'émotion les images de leur mariage. Yannick a conclu ce rendez-vous en offrant à sa belle une première déclaration d'amour, chose qui n'est pas facile pour lui. Mélina en a été émue aux larmes. Ainsi, Yannick et Mélina ont décidé de rester mariés.