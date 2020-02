Laura (Mariés au premier regard) : Sa mère déçue après la diffusion du programme

Lundi 3 février 2020, les téléspectateurs de M6 ont fait la connaissance de Laura (28 ans), gestionnaire de ressources humaines, et Cyril (27 ans), technicien, dans Mariés au premier regard (M6). Les deux candidats sont compatibles à 81%, ils ont donc reçu un appel de l'un des experts de l'émission pour leur annoncer qu'ils allaient se marier.

Immédiatement, Laura a pu compter sur le soutien de sa maman, Chantal. Elle l'a donc accompagnée lors des essayages pour sa robe de mariée et lui a promis qu'elle serait présente à la cérémonie. Si elle était détendue avant le grand jour, la pression est montée pour la mère de la candidate quand le moment est venu. Une fois à la mairie, elle a eu du mal à se retenir de trembler. Et le fait que Cyril, qui était très stressé également, ne se retourne pas vers elle pour lui parler ou simplement lui faire face n'a pas arrangé les choses. Quand le jeune homme a enfin prononcé un mot, elle lui a dit qu'il était "encore temps de partir". Mais le beau brun n'a pas pris la fuite et a épousé sa fille.

Alors que Laura a tout de suite craqué pour Cyril, Chantal a continué d'angoisser jusqu'à ce qu'elle trouve le temps de parler avec sa fille. Une tension bien visible dans les deux épisodes diffusés sur M6. Et, comme l'a révélé la brunette lors d'une session de questions/réponses sur Instagram, le 11 février, sa maman a été "déçue" de son comportement lors de la diffusion.

A la question "Que pense ta maman de la diffusion de l'émission ?", elle a répondu : "Elle est un peu déçue d'avoir autant stressé. Mais pas évident pour une maman de confier sa fille à un inconnu."