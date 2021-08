Laura Prepon (Orange is the new black) a quitté la scientologie après 17 ans de service

Laura Prepon, qui avait rejoint les rangs de la scientologie en 1999, vient d'annoncer qu'elle préférait désormais prendre un chemin différent. Elevée par un père juif et une mère catholique, la comédienne, connue pour le rôle d'Alex Vause dans Orange is the new black ou celui de Donna dans That '70s Show, se tourne aujourd'hui vers une autre forme de spiritualité. "J'ai toujours été très ouverte d'esprit, explique-t-elle au magazine People. J'ai prié dans des églises, j'ai médité dans des temples. J'ai étudié la théorie des méridiens chinois..."

Son mari, Ben Foster, qu'elle a épousé en juin 2018, n'a jamais fait partie des disciples de la scientologie. C'est pourquoi le couple se consacre désormais à la simple méditation. "On la pratique tous les jours et j'aime vraiment ça, détaille Laura Prepon. Parce que c'est quelque chose qui m'aide vraiment à entendre ma propre voix et, en plus, on peut le faire ensemble." Parents de deux enfants, Ella, 4 ans et un petit garçon de 16 mois, les tourtereaux ont, effectivement, bien besoin de quelques moments de calme à partager entre eux.