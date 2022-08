Laura Smet, maman stressée : cette "angoisse" terrible qu'elle refuse de transmettre à son fils Léo

Elle fera prochainement ses débuts sur les planches, au théâtre, dans la pièce Le Principe d'incertitude, de Simon Stephens. En cette occasion, Laura Smet retrouvera Louis-Do De Lencquesaing, qui met le spectacle en scène, ce qui est plutôt un bon présage pour la comédienne : il était également là quand elle avait obtenu son premier rôle au cinéma, dans le film Les Corps impatients - il jouait le rôle d'un médecin. Décidément, ces derniers mois, la fille de Johnny Hallyday et de Nathalie Baye enchaîne les expériences inédites.

Côté vie privée, Laura Met est effectivement devenue maman d'un petit garçon baptisé Léo, né le 7 octobre 2020 de son mariage avec Raphaël Lancrey-Javal - ils se sont mariés civilement en décembre 2018 puis religieusement, au Cap Ferret, en juin 2019. C'est d'ailleurs sa nouvelle vie de mère qui l'a poussée, entre autres, à se rapprocher du théâtre. Un besoin de retour aux sources et une envie, en terme de planning, de pouvoir profiter de sa famille sans s'éloigner pendant des mois pour le bien d'un tournage. "Je n'ai besoin que de mon fils et de mon mari pour être heureuse, explique-t-elle dans les colonnes de Version Femina, - dont elle fait la couverture, belle et mince - Le reste, le cinéma, les rôles, c'est du bonus. Et il faut accepter qu'une carrière d'actrice soit faite de hauts et de bas. Etre maman m'a ramenée à l'essentiel. C'est sans doute pour ça que j'ai eu envie de théâtre, c'est aussi l'essence même de ce métier."

Je m'oblige à transformer ces moments de stress en grandes joies

Si elle ne met pas sa carrière de côté, Laura Smet est prête à faire quelques concessions pour le bien-être de Léo. Et à faire beaucoup d'efforts pour que leur relation reste toujours fusionnelle. "Je suis contente que mon enfant soit arrivé après tout ce qu'il s'est passé. La seule chose qui compte pour moi, c'est que mon fils soit heureux, et je ferai tout pour que le dialogue ne soit jamais rompu entre nous, poursuit-elle. J'apprends chaque jour à son contact, j'essaie de m'améliorer. Par exemple, je suis une grande flippée des départs mais, comme je ne veux pas lui transmettre cette angoisse, je m'oblige à transformer ces moments de stress en grandes joies." En devenant une comédienne de théâtre, Laura Smet devrait, de moins en moins, rencontrer ce genre de situations.

