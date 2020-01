Laura Tenoudji: Son drôle de tee-shirt à l'effigie de son mari Christian Estrosi

Laura Tenoudji est toujours là pour les grands rendez-vous de son mari, Christian Estrosi. Celui du 19 janvier 2020 en faisait partie.

L'actuel maire de Nice a organisé une première réunion publique à Nice Acropolis, en vue des prochaines élections municipales les 15 et 22 mars prochains. Christian Estrosi a officialisé sa candidature le 13 janvier dernier. Toujours dans son élément lorsqu'il s'agit de parler à un large auditoire, le représentant des Républicains était accompagné de celle qui a pris l'habitude de le soutenir dans ce genre d'exercice, son épouse Laura Tenoudji.

La spécialiste du web de l'émission Télématin (France 2) avait réservé une belle surprise à son mari. Pour cette grande réunion publique, la journaliste de 43 ans a choisi de porter un tee-shirt décalé et drôle à l'effigie de son mari. On pouvait y voir le visage de Christian Estrosi et le message "My husband is so Nice". Un clin d'oeil qui n'a pas manqué de faire plaisir au maire de Nice. "Merci à tous d'avoir répondu présents si nombreux et ... merci à ma femme @lauratenoudjiestrosi pour ce clin d'oeil inattendu", a-t-il commenté sur sa page Instagram.