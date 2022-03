Laure Calamy, cash sur la maternité : "Certaines y réfléchiraient à deux fois si elles le pouvaient"

Laure Calamy est à l'affiche du film A plein temps, d'Eric Gravel, en salles dès le 16 mars 2022. Dans ce long-métrage, elle incarne une mère célibataire qui tentent de survivre et de nourrir ses enfants, à la sueur de son front, au gré des transports en commun interminables. Ce rôle lui a valu le prestigieux prix Orizzonti d'interprétation au Festival international du film de Venise, La Mostra, en 2021. Mais la comédienne n'a pas pu puiser dans sa propre expérience pour travailler le rôle.

Vous n'êtes pas une femme complète

Elle l'a toujours dit et assumé, Laure Calamy ne se voue pas à devenir maman. Ce qui ne l'a pas empêchée, en 46 ans, de souffrir des injonctions à la maternité qui ciblent toutes les femmes. "Comme beaucoup d'entre nous, regrette l'héroïne de la série Dix pour Cent, dans les colonnes du magazine Version Femina. La société vous fait très vite ressentir que vous n'êtes pas une femme complète si vous n'avez pas d'enfants. On vous répète sans cesse : 'Ne t'inquiète pas, tu ne le regretteras pas.' C'est faux : la maternité peut être épanouissante, mais certaines y réfléchiraient à deux fois si elles pouvaient revenir en arrière. Seulement, personne ne s'autorise à le dire."

Il en va de même pour l'injonction à l'amour et au couple

Fille d'une infirmière psychologue et d'un médecin d'hôpital, Laure Calamy ne dévoile jamais trop rien de sa vie privée. Elle est davantage occupée à se battre auprès des membres du Collectif 50/50 - qui promeut l'égalité des femmes et des hommes dans le cinéma et l'audiovisuel - qu'à discuter chiffons. Célibataire ou non, l'actrice semble agacée à l'idée qu'on la force à suivre tel ou tel chemin. "Il en va de même pour l'injonction à l'amour et au couple pour les femmes, poursuit-elle. Il reste très mal perçu qu'une femme expérimente, vive des aventures... La jeune génération se le permet davantage, mais tous les freins n'ont pas encore sauté, notamment dans le rapport sexuel, où le plaisir de l'homme reste dominant. Il reste de nombreuses batailles à mener..."

