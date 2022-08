Laure Manaudou : Après les terribles incendies, elle retrouve son frère pour des vacances en famille !

La vie reprend en Gironde après des semaines terribles pour tous les habitants et vacanciers de la région. Les forêts du coin ont été la cible de terribles feux au cours des derniers jours et si la situation semble maîtrisée aujourd'hui, les dégâts sont considérables. Plusieurs personnalités, à l'image du footballeur Mathieu Valbuena et son camping, ont vu les flammes détruire de nombreux bâtiments. Installée dans la région depuis un moment maintenant, Laure Manaudou a elle aussi eu très peur. Avec son mari Jérémy Frérot et leurs deux enfants, elle a été obligée d'évacuer le domicile familial en urgence. Une situation très difficile à vivre pour l'ancienne nageuse qui a notamment vu l'un de ses lieux préférés être réduit en cendres.

Après ces moments très difficiles à vivre, l'ancienne championne de 35 ans a décidé de se changer les idées et de retrouver une vie normale. Lundi soir, elle a ainsi pu assister au concert de son chéri, donné dans son restaurant le Pestacle, où il s'est produit en compagnie de plusieurs artistes installés dans la région. Un beau moment de détente pour la jeune maman qui a poursuivi sur sa lancée hier en accueillant chez elle son grand-frère Nicolas. L'aîné de la fratrie Manaudou, également nageur et désormais entraîneur à l'ASPTT Marseille, est venu passer des vacances chez sa soeur avec ses deux enfants.

Une belle soirée retrouvailles suivie d'une balade en ULM

C'est sur son compte Instagram, où elle est suivie par plus de 170 000 abonnés que Laure Manaudou a partagé quelques photos de ces retrouvailles avec Nicolas. "Les vacances peuvent commencer", écrit-elle toute heureuse en ajoutant un emoji coeur sur une photo où l'on voit son frère tout sourire. Et les vacances ont visiblement très bien commencé puisque ce matin, l'ancienne nageuse a offert un petit tour d'ULM au-dessus de la presqu'île du Cap Ferret à son grand-frère comme elle l'a montré sur sa story. Les deux enfants de Nicolas ainsi que Manon et Lou étaient présents pour assister à ce beau moment. "Merci à Pyla Airways et à Laure Manaudou pour ce moment magique", indique Nicolas dans sa story (toutes les photos sont à retrouver dans le diaporama).

Un beau moment de complicité entre Laure et son grand-frère, qui s'apprêtent à passer de très belles vacances en famille !