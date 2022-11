Laure Manaudou et Jérémy Frérot : Leur fils d'un an et demi, un sacré baroudeur filmé par son papa

A quoi rassemble un week-end de Jérémy Frérot lorsqu'il n'est pas en tournée ou en promotion ? A celle de n'importe quel papa !

Marié depuis mai 2018 à l'ancienne reine des bassins Laure Manaudou, une union célébrée dans les Landes, où ils habitent, le chanteur de 32 ans est l'heureux papa de deux garçons. Le premier, prénommé Lou, est né en juillet 2017 et le deuxième en janvier 2022. C'est le chanteur lui-même qui avait vendu la mèche sur cette naissance restée quelques jours secrète. "Celui qui sera notre Dad Inspirant pour notre prochain numéro spécial Green a révélé être à nouveau papa. Laure Manaudou avec qui il partage sa vie a donné naissance à un petit garçon 'il y a deux semaines' selon le chanteur", avait-il été indiqué par le site Magicmaman à la fin janvier, lors d'une rencontre avec Jérémy Frérot. L'ancien membre des Fréro Delavega en avait également dit plus sur la naissance de son deuxième enfant, le troisième de Laure Manaudou qui est aussi la maman de Manon (12 ans), qu'elle a eue avec l'ancien nageur Frédérick Bousquet. "J'étais aux premières loges. Avec cet accouchement à domicile, j'ai réalisé encore plus toute la force des femmes à donner la vie. Sans péridurale, avec une assistance médicale réduite, c'est tout autre chose", avait détaillé Jérémy Frérot.

Un prénom non genré, comme pour Lou

Un peu plus tard dans l'année, l'interprète de J'ai la mer, notamment, avait évoqué sa vie de papa auprès de Bernard Montiel pour son émission du week-end Une heure avec... diffusée sur RFM. Jérémy Frérot avait lâché une nouvelle information concernant le prénom de son deuxième enfant : il est non genré, comme pour son grand frère. "C'est deux garçons et deux prénoms pas genrés", avait-il expliqué le 1er octobre dernier, ajoutant : "Lou pour un garçon et le deuxième c'est pareil." Bernard Montiel avait tout tenté pour en savoir plus, sans succès.

Une chose est sure, le benjamin de Laure Manaudou est un intrépide. A bientôt deux ans, le petit garçon est un baroudeur bien déterminé lorsqu'il effectue des sorties en draisienne. Pour preuve, l'adorable vidéo publiée samedi 26 novembre par Jérémy Frérot et accompagnée de la mythique musique de la Marche de l'empereur de Star Wars (voir le diaporama). Le petit dernier n'est visiblement pas du genre à rigoler...