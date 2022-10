Jérémy Frérot et Laure Manaudou parents : le chanteur en dit un peu plus sur le prénom de leur 2e enfant...

Outre sa tenue folklorique, Jérémy Frérot était invité pour la réédition de son album Meilleure vie sorti en janvier 2022. Dans cet album, le mari de Laure Manaudou dédie une chanson J'ai la mer à son fils d'un an et demi. Pour rappel, les deux tourtereaux ont donné naissance à deux garçons : Lou, né le 18 juillet 2017 et un autre né en janvier 2021. "Je raconte toutes les armes que j'ai pu obtenir en voyageant, tout ce que j'ai pu découvrir dans le monde, comment j'ai pu découvrir cette vie-là et lui proposer ces outils. Lui dire qu'il peut les utiliser mais qu'il est très libre de voir avec ses propres yeux", a ainsi expliqué le chanteur de 32 ans à propos de son titre.

Le deuxième, on l'a fait à la maison. Personne n'a su

Cette tendre déclaration n'aura toutefois pas empêché Bernard Montiel de se montrer plus intrusif sur l'identité du deuxième fils de Jérémy Frérot dont ce dernier fait allusion à travers son titre. "Pourquoi tu caches le deuxième prénom ?", lui a ainsi demandé le chroniqueur de Touche pas à mon poste sur C8. "Bah pourquoi on voudrait savoir ?", lui a ainsi répondu le papa de Lou. Le premier on a su parce qu'on a fait ça à la clinique. Le deuxième, on l'a fait à la maison. Personne n'a su", a-t-il poursuivi en précisant également que les prénoms de ses enfants n'étaient "pas genrés", lorsque Bernard Montiel a tenté de savoir si le prénom de son deuxième enfant était peut-être bizarre. "C'est deux garçons et deux prénoms pas genrés", a confié Jérémy Frérot. "Lou pour un garçon et le deuxième c'est pareil", a-t-il ajouté. "C'est à dire ?", a retenté Bernard Montiel, sans réussir à décrocher un autre indice supplémentaire..

On n'en saura donc pas plus sur l'identité de ce fameux petit garçon. Cela montre une volonté de la part de Jérémy Frérot et de Laure Manaudou de préserver leur jardin secret.