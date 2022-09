Laure Manaudou et Jérémy Frérot : photos de leurs deux jeunes fils, des parents fiers !

C'est en 2015 que les regards de Laure Manaudou et Jérémy Frérot se sont croisés pour la première fois. Les amoureux ne se sont plus quittés depuis. Ils forment même une jolie famille recomposée avec Manon, 12 ans, fruit de l'histoire entre l'ancienne nageuse et Frédérick Bousquet, et deux garçons, Lou, 5 ans et son petit frère (le prénom n'est pas connu), 1 an.

Le quotidien chez les Frérot est rythmé de balades en pleine nature, séances de sport, virées en bateau, moments câlin mais pas que ! Avec un papa chanteur, Lou et son frère baignent autant dans les bassins que dans la musique depuis leur plus jeune âge. Sauf qu'à défaut d'avoir jeté leur dévolu sur le dos crawlé et les longueurs dans la piscine, c'est pour l'instant l'apprentissage de la musique qui semblent les intéresser le plus.

Dans sa story Instagram (voir diaporama), Laure Manaudou a dévoilé un cliché des plus attendrissants de ses deux fistons. Assis face à un piano, les jeunes garçons font glisser leurs petites mains sur l'instrument, pour le plus grand bonheur de leur mère qui a pris soin d'immortaliser ce moment et de le partager avec ses abonnés. Force est de constater que la vie de maman de la championne olympique ressemble enfin à la mélodie du bonheur.

En mars 2021, quelques semaines après avoir donné naissance à son 3ème enfant, Laure Manaudou levait le voile sur sa dépression après bébé : "Merci les filtres d'enlever les cernes, les restes de larmes, la fatigue... Le post-partum d'un troisième, c'est encore plus difficile. Ne croyez pas que c'est plus facile chez les autres."

Au Parisien, Laure Manaudou s'était penchée plus en détails sur son quotidien épuisant : "Je n'en aurai pas quatre. Mon boulot, c'est mère au foyer ! Franchement, je trouve ça plus dur qu'une carrière sportive. Je ne m'attendais pas à autant de chamboulements. J'attends toujours l'ampoule qui s'éclairera au-dessus de ma tête, le jour où j'aurai l'illumination de ce que je veux faire de ma vie." Elle poursuivait : "Ce 3e enfant, ça a été difficile, beaucoup de fatigue, on n'est pas assez soutenues ou comprises. On veut faire de son mieux et quand on n'y arrive pas on est perdue." Une parenthèse enfin refermée !