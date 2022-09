Laure Manaudou et Jérémy Frérot : jolies photos de leurs garçons, leur grande soeur Manon de la partie

La vie reprend son cours normal pour Laure Manaudou et sa petite famille du côté du bassin d'Arcachon, en Gironde. Après un été pour le moins mouvementé, l'ancienne star de la natation a pu effectuer une rentrée normale avec ses enfants. Il faut dire que les feux qui ont embrasé la région en juillet dernier ont énormément marqué les habitants. La femme de Jérémy Frérot et les siens ont été obligés d'évacuer en urgence leur logement face à la proximité des flammes. Des incendies qui ont littéralement ravagés la région, mais après des semaines d'effroi, la situation s'est apaisée.

Laure Manaudou a pu retrouver le sourire dans les semaines qui ont suivi, notamment en se rendant dans le bar-restaurant tenu par son chéri et dans lequel il n'hésite pas à pousser la chansonnette de temps en temps. Un mois d'août agréable donc pour la grande soeur de Florent Manaudou, qui a pu profiter malgré tout du superbe environnement qui l'entoure et notamment de la dune du Pilat, l'un des joyaux de la région. Elle a notamment profité de la venue d'un couple d'amis star pour s'y rendre. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin et la rentrée a sonné pour les enfants de la sportive de 35 ans. En couple pendant un temps avec le nageur Frédérick Bousquet, elle a une grande fille prénommée Manon (12 ans) qu'elle a emmenée faire une belle activité en compagnie de son fils Lou (4 ans).

Une belle rencontre avec des chevaux pour Manon et Lou

Active sur son compte Instagram où elle est suivie par plus de 170 000 abonnés, Laure Manaudou aime bien partager des moments d'intimité avec ses fans et elle l'a fait hier, lors d'une belle sortie dans un centre équestre. Sur la photo (qui est à retrouver dans le diaporama), on peut voir Manon et Lou en train d'admirer un cheval qui se trouve dans son box. Après cette sortie à trois, la championne olympique a publié une autre photo dans sa story de son troisième et dernier enfant. L'adorable petit garçon, né en janvier 2021 est en train de s'amuser sur sa draisienne jaune et il a déjà un petit look très soigné.

De bons moments en famille pour Laure Manaudou et ses enfants, qui continuent de profiter de la vie en Gironde !