Laure Manaudou : Son ex Frédérick Bousquet pose avec leur fille Manon, grand sourire et appareil dentaire

Les vacances sont terminées et pour beaucoup, le souvenir des beaux moments ensoleillés partagés avec les gens qu'on aime ravive la nostalgie. C'est notamment le cas pour Frédérick Bousquet, qui a pu profiter de bons moments avec sa fille, Manon, qui est venue chez lui, dans le sud de la France. Installé sur la Côte d'Azur, l'ancienne star de la natation semble être un coeur à prendre actuellement, mais ça n'a pas toujours été le cas. Pendant plusieurs années, il a partagé la vie d'une autre star des bassins, Laure Manaudou. La championne olympique et le sportif de 41 ans ont donc eu une fille ensemble, Manon, qui a fêté ses 12 ans cette année.

Une jolie brune qui a eu la chance d'avoir les mêmes beaux yeux bleus que son père et qui vit entre la côte d'Azur et la Gironde, où sa mère et son compagnon, Jérémy Frérot, sont installés depuis plusieurs années avec leurs deux garçons. Une jeune fille qui ressemble beaucoup à sa mère et qui a notamment hérité de la taille de ses parents, puisqu'à 12 ans, elle semble déjà très grande ! Cet été, elle a eu la chance de se faire chouchouter par son père, qui a profité au maximum de sa présence pour lui faire plaisir. Entre petit déjeuner en bord de plage et séance de manucure, Manon a été gâtée !

Un selfie au soleil pour Frédérick Bousquet et Manon

De beaux moments qui ont visiblement marqué Frédérick Bousquet, comme il vient de le montrer sur son compte Instagram. Très actif et suivi par un peu moins de 35 000 abonnés, le champion, qui a emmené sa fille effectuer un superbe voyage il y a quelques mois, a publié un joli selfie dans sa story hier après-midi. Sur la photo, on peut le voir au côté de Manon, en plein soleil. Sous son bob, la jeune fille toute souriante dévoile ses bagues dentaires pour la première fois. "Elle me manque... et les vacances aussi", écrit celui qui s'est lancé dans la politique il y a quelques années (la photo est à retrouver dans le diaporama).

Nostalgique des beaux moments passés cet été avec sa fille, Frédérick Bousquet avait envie de partager ce beau selfie à deux, pour le plus grand plaisir de ses abonnés !