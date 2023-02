Laure Manaudou lovée dans les bras de Jérémy Frérot : photo romantique des amoureux tatoués

Une image pleine de sens. Après près de dix ans d'amour, Laure Manaudou et Jérémy Frérot semblent s'aimer comme au premier jour. En couple depuis 2015, le chanteur et l'ancienne sportive sont toujours aussi tendres et tactiles et ce, malgré les années qui passent. Au quotidien, le couple semble ainsi très soudé comme l'a dévoilé l'ancienne nageuse sur Instagram.

Dans sa story du 25 février 2023, Laura Manaudou a partagé une belle image avec son homme où on les découvre enlacés l'un contre l'autre. Lovée dans les bras musclés et tatoués de son chéri, l'ancienne championne de natation semble être dans le meilleur endroit au monde. Sur un petit nuage, elle a également ajouté un coeur blanc sur la photographie, signe de son amour pour son époux.

Maman de Manon (fruit de ses amours passés avec Frédérick Bousquet), Laure Manaudou est également devenue maman de Lou, né le 18 juillet 2017 et d'un autre garçon né en janvier 2021 avec Jérémy Frérot. Si elle vit un véritable conte de fées avec le chanteur, il n'en a pourtant pas toujours été ainsi pour la belle sportive. Par le passé, Laure Manaudou avait eu le coeur brisé par un nageur italien : Luca Marin. Touchée, elle avait raconté ce chagrin d'amour dans son livre autobiographique Entre les lignes (éditions Michel Lafon) en 2014.

Son "faux" prince charmant du passé

Alors que son compagnon affirmait que Federica Pellegrini, âgée alors de 18 ans, était une simple "amie", la sportive avait découvert qu'elle était en réalité sa maitresse. "Je ne comprends pas pourquoi Luca reçoit continuellement des SMS d'elle. Quand je l'interroge, il me répond qu'ils sont amis, rien de plus, et qu'entre amis on aime savoir ce que fait l'autre", expliquait-elle dans son autobiographie. De même, elle avait raconté sa réaction lorsqu'elle avait pris conscience de l'infidélité de son chéri. "Je suis effondrée, blessée, humiliée. Furieuse (...) J'ai envie de vomir, de pleurer, de crier. D'arracher les yeux de cette blonde qui se moque de moi, m'adressant des sourires quand on se voit pour mieux faire des papouilles à mon mec dès que j'ai le dos tourné", avait-elle raconté.

Heureusement tout s'est arrangé depuis pour Laure Manaudou qui a rencontré l'amour (le vrai) avec Jérémy Frérot. Du côté de Luca Marin, le karma a fait son oeuvre puisque le nageur a lui-même été trompé par Federica Pellegrini. "J'ai attrapé Federica Pellegrini avec Filippo dans la chambre d'hôtel... Ne trouvant pas Federica, j'ai commencé à frapper à la porte de la chambre de Magnini. Je tapais du poing sur la porte, je voulais qu'ils l'ouvrent. Je cherchais juste une preuve", avait-il confessé à la presse italienne, en août 2022. Comme quoi, le mal revient toujours à celui qui le fait.