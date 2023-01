Laure Manaudou séparée de Frédérick Bousquet : ce que son ex a craint fortement après leur rupture...

Laure Manaudou a fait vibrer la France grâce à ses performances en natation au début des années 2000 et a été sacrée nageuse de l'année en 2007. Une athlète impressionnante qui avait montré son visage intime dans son autobiographie Entre les lignes (éditions Michel Lafon), publiée en 2014. À cette époque, elle avait pris sa retraite, en 2013 précisément, et avait annoncé avoir perdu son deuxième enfant, après Manon née en 2010, de son couple avec le sportif Frédérick Bousquet dont elle s'est ensuite séparée. Dans ce livre, elle se confie sans fard sur son état d'esprit et les épreuves qu'elle a vécues, comme sa rupture du père de sa fille et les peurs qu'il a ressenties.

Proche de ses frères Nicolas et Florent, Laure Manaudou a souhaité que sa fille fasse partie d'une fratrie : "Si j'avais voulu agrandir notre famille, c'est surtout parce que je voulais pour Manon un frère ou une soeur des mêmes parents qu'elle." Cependant, ce désir est survenu alors que sa relation avec son compagnon Frédérick Bousquet connaissait des failles. "J'avais envie d'y croire encore mais la distance s'est installée. Pourtant je porte son enfant et, pour Manon, pour ce bébé à venir, je repousse l'idée troublante et inquiétante que, peut-être, je ne l'aime plus. Ou plus assez", confie-t-elle en toute sincérité.

Une nouvelle vie de parents séparés

Leur fille Manon apprend à vivre avec des parents séparés mais l'ex-couple fait tout pour garder de bonnes relations pour leur enfant. Toutefois, le papa a une grande crainte : "Au début de notre rupture, Fred a peur que je quitte Marseille pour m'installer à Paris avec Manon. Je le rassure vite : il n'est pas question un seul instant que je le prive de sa fille. Je lui propose de mettre en place une garde partagée une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre. On reste en bons termes, pour elle et parce que c'est l'homme qui le plus compté dans ma vie." C'est ainsi qu'elle a pris un appartement pour se rapprocher de l'école de Manon et a mis en vente sa maison, "celle qu'elle avait achetée en décembre 2011 avec les gains que [lui] avaient rapportés des années d'efforts".

Aujourd'hui mariée au musicien Jérémy Frérot depuis 2018, avec qui elle a eu deux garçons - Lou, né en 2017 et un autre en 2021 dont elle garde le prénom secret -, Laure Manaudou a trouvé son équilibre. Ce qui ne l'empêche pas d'avoir connu d'autres épreuves, comme sa dépression post-partum après le troisième bébé. Et avec cette sincérité impressionnante, elle a partagé son vécu, tout en prenant garde à protéger sa famille et elle-même, elle qui a vécu le drame de voir des photos intimes divulguées sur Internet en 2007. Frédérick Bousquet vient quant à lui d'officialiser sa relation avec le mannequin Jessica Sow. Les deux ex ont donc définitivement tourné la page...

