L'ex de Laure Manaudou en couple ! Frédérick Bousquet officialise en photo avec un sublime mannequin

C'est une nouvelle que l'on n'attendait pas vraiment, mais qui risque de faire très plaisir à tous les fans de Frédérick Bousquet. Depuis sa célèbre histoire avec Laure Manaudou, le champion de natation s'est toujours fait très discret sur ces histoires de coeur et certains pensaient certainement que sa vie de célibataire lui convenait. Il faut dire qu'il est très occupé depuis la fin de sa carrière et l'éducation de sa fille, Manon (12 ans) est une chose primordiale à ses yeux. Depuis leur séparation, les deux stars des bassins ont gardé une bonne relation, mais ils habitent désormais assez éloignés l'un de l'autre.

Laure Manaudou a refait sa vie avec le chanteur Jérémy Frérot et le couple a décidé de s'installer dans le sud-ouest de la France et plus précisément sur le bassin d'Arcachon, où ils mènent la belle vie avec Manon et leurs deux garçons. De son côté, Frédérick Bousquet a décidé de s'installer sur la Côte d'Azur, où il reçoit sa fille la plupart du temps pendant les vacances scolaires. Des moments pendant lesquels l'ancien nageur de 41 ans n'hésite pas à chouchouter sa princesse et les départs sont souvent douloureux. Lorsqu'il a dû la raccompagner à la gare lors des dernières vacances, le grand copain de Camille Lacourt était particulièrement ému. "Jamais facile de les laisser partir...", écrivait-il au moment de dire au revoir à Manon.

Frédérick Bousquet en couple avec une belle brune, déjà maman

Mais que les fans de Frédérick Bousquet se rassurent, le natif de Perpignan n'est plus un coeur à prendre ! Très actif sur Instagram, où il est suivi par près de 35 000 abonnés, le beau gosse a publié un joli selfie durant le week-end pour annoncer sa nouvelle histoire d'amour. "À toi, à nous et à notre amour", a joliment écrit l'ancien nageur sur la photo où on le voit tout sourire avec une très jolie brune (la photo est à retrouver dans le diaporama). La jeune femme en question se nomme Jessica Sow et comme elle l'indique sur son compte Instagram, elle exerce le métier de mannequin, au sein de deux agences basées à Paris et Milan.

Maman d'une petite fille, Jessica a donc su charmer Frédérick Bousquet et ces deux-là semblent bien partis pour une très belle histoire d'amour !