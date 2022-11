"Jamais facile..." : Frédérick Bousquet le coeur lourd, l'ex de Laure Manaudou séparé de leur fille Manon

Ce n'est jamais facile de dire au revoir à quelqu'un que l'on aime et Frédérick Bousquet vient une fois de plus d'en faire l'amère expérience. L'ancienne star de la natation, qui a fait partie de la génération dorée des nageurs français aux côtés d'Alain Bernard et Camille Lacourt, a été en couple pendant plusieurs années avec Laure Manaudou. De cette union, une petite fille est née et elle a depuis bien grandi puisqu'à 12 ans aujourd'hui, Manon est déjà très grande ! Les parents ont eux refait leur vie, Laure Manaudou a retrouvé l'amour auprès du chanteur Jérémy Frérot, avec qui elle a eu deux autres enfants.

Depuis leur séparation, les deux stars de la natation se partagent la garde de Manon et si elle reste le plus souvent avec sa mère en Gironde, du côté du Bassin d'Arcachon, la jeune fille passe également pas mal de temps avec son père. Ce dernier est installé dans le sud-est de la France, du côté de la Côte d'Azur, et il reçoit souvent sa fille pour de bons moments à deux. Frédérick Bousquet ne fait jamais les choses à moitié quand il a la chance de passer du temps avec elle et début octobre, ils se sont notamment offerts une belle journée avec petit déjeuner au lit et visite d'une ferme avec des chèvres.

Manon retourne chez sa mère, un moment compliqué pour son père

Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin et la fin des vacances a sonné pour Manon, qui était avec son père la semaine dernière. Elle a dû rentrer pour retrouver sa mère et de son beau-père et les adieux avec son père ont visiblement été émouvants, comme ce dernier l'a montré. Sur son compte Instagram, où il est très actif et partage souvent des moments de vie, Frédérick Bousquet a publié une photo de sa fille (qui est à retrouver dans le diaporama) au moment de son départ. "Jamais facile de les laisser partir...", écrit-il sur sa story, preuve du moment difficile émotionnellement qu'il est en train de vivre.

Très complice avec sa petite Manon, l'ancien nageur a toujours du mal à la laisser partir et c'était le cas hier, lorsqu'il a dû lui dire au revoir en sachant qu'il ne la reverrait pas avant un bon moment.