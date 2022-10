Laure Manaudou : Sa fille Manon gardée par son ex Frédérick Bousquet, un moment cosy immortalisé

S'il y en a un qui chouchoute sa fille à chaque fois qu'il la voit c'est bien Frédérick Bousquet ! L'ancienne star de la natation est un papa très attentionné avec sa petite Manon (12 ans) et dès qu'il en a l'occasion, il s'offre de bons moments avec elle. Une fille dont il partage la garde avec son ancienne compagne Laure Manaudou. Les deux sont désormais séparés et n'habitent pas dans la même région, le nageur de 41 ans se trouvant sur la côte d'Azur et la femme de Jérémy Frérot étant installée sur le bassin d'Arcachon (Gironde). Cela fait donc deux maisons pour la jeune fille qui a passé une partie de l'été avec son père.

Et lorsqu'ils sont ensemble, Frédérick et Manon s'éclatent ! Fin août, ils se sont offerts une belle journée à deux pour profiter des beaux jours en démarrant par un copieux déjeuner en extérieur avant que le beau gosse emmène sa fille pour une séance de manucure et pédicure. "Important ! Prendre soin de soi, mais aussi prendre soin des siens", écrivait-il à l'époque. Dans le coeur de l'hiver, il avait déjà décidé de lui offrir un superbe voyage du côté de Tahiti sur cette île paradisiaque dont la jeune fille risque de se souvenir un long moment. La rentrée a démarré depuis quelques semaines, mais cela n'empêche pas de se faire plaisir, comme l'ex de Laure Manaudou l'a montré sur Instagram.

Petit déjeuner au lit et rencontre avec un troupeau de chèvres

Très actif sur la plateforme et suivi par près de 35 000 abonnés, Frédérick Bousquet a publié quelques moments privilégiés du dimanche qu'il vient de passer avec sa fille et la journée a commencé idéalement avec une matinée très agréable. "Mode ptit déj au lit activé", écrit-il sur un selfie avec Manon où on peut les voir en train de profiter d'un bon petit déjeuner directement sous les couettes (les stories sont à retrouver dans le diaporama). Visiblement pas encore bien réveillé, il ajoute pour son copain Jauffrey, que l'on a pu voir dans l'émission Mariés au premier regard : "Moi aussi j'ai les yeux tout petits et gonflés au réveil

Après cette entame de journée très relaxante, Frédérick Bousquet et sa fille sont allés à la rencontre des animaux et notamment d'un troupeau de chèvres. L'ancien nageur a eu du succès, ou plutôt les lacets de ses chaussures, qui se sont fait attaquer comme on peut le voir sur une vidéo très marrante !