Jauffrey (Mariés au premier regard) pas sincère ? Ce qui a mis la puce à l'oreille de Cyndie

L'aventure Mariés au premier regard 2022 a été un échec pour Cyndie (33 ans, esthéticienne) et Jauffrey (39 ans, maître-nageur, entraîneur de natation et ancien nageur de haut niveau), compatibles à 76%. S'ils ont été très complices dès leur rencontre à Gibraltar, la jeune femme s'est vite rendue compte que son mari n'était pas un homme fait pour elle. Elle lui a notamment reproché de ne pas être posé ou de ne pas s'intéresser à elle lors du voyage de noces. Elle a même douté de sa sincérité. Autant de choses qui lui ont donné envie de divorcer.

Le 23 juin, Cyndie a organisé un live sur Instagram afin de répondre aux questions de ses abonnés. L'occasion de découvrir que c'est elle qui a pris la décision de s'inscrire à l'émission dans le but de trouver l'homme de sa vie. Elle a donc mis un an de sa vie de coté pour s'y consacrer entièrement. "J'ai fait en sorte de ne rencontrer personne, je me suis enlevée des sites de rencontre que j'avais, je ne sortais presque pas", a-t-elle précisé sur le réseau social.

Mais la situation aurait été bien différente du côté de Jauffrey. Selon la belle brune, il n'avait initialement pas prévu de participer à Mariés au premier regard. "Il a été casté, il ne voulait pas faire l'émission, il avait dit non", a-t-elle assuré. En l'apprenant, Cyndie s'est donc demandée "s'il voulait vraiment se marier". "J'ai douté de sa sincérité, le fait qu'il a été casté, qu'il ne voulait pas, et qu'au final il l'a fait", a-t-elle poursuivi. Ce n'est pas tout, le grand ami de Frédérick Bousquet et Florent Manaudou pensait même que sa femme était une actrice.

Comme si cela ne suffisait pas, leur relation aurait "rapidement dégénéré" dès le lendemain du mariage. De quoi faire penser à Cyndie que leur relation n'allait pas durer. Elle aurait alors eu une discussion avec Jauffrey qui n'aurait pas été diffusée. Malgré tout, la jeune femme ne regrette pas d'avoir participer à cette expérience. "Je pense que je l'aurais fait avec moins d'attente si j'avais su tout ça, je n'y aurais pas mis autant d'énergie en fait. Mais je suis contente de l'avoir faite", détaille-t-elle.