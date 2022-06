Cyndie et Jauffrey (Mariés au premier regard) divorcent après un règlement de comptes surprise

Tout n'était plus rose du côté de Cyndie (33 ans, esthéticienne), compatible à 76% avec Jauffrey (39 ans, maître-nageur, entraîneur de natation et ancien nageur de haut niveau). Si lors du mariage et de leur lune de miel, ils étaient plus complices que jamais, la jeune femme a déchanté lors de leur retour en France. Ils n'ont pas réussi à franchir le pas de la relation charnelle et Cyndie a constaté que Jauffrey n'était pas vraiment posé. De quoi installer quelques doutes dans son esprit. Et ils étaient toujours présents lors de l'épisode de Mariés au premier regard 2022 du 20 juin.

Toujours complètement perdue, Cyndie a fait appel à sa petite soeur Eloïse pour évoquer ses doutes. Elle a souligné que la routine s'était déjà installée dans leur couple. "Pour moi, c'est un peu la dernière chance, le bilan", a-t-elle poursuivi.

En effet, Cyndie voulait attendre leur tête-à-tête avec les experts. Loin de se douter de ce qu'il se passait dans la tête de son épouse, le grand ami de Florent Manaudou et Frédérick Bousquet était assez confiant lors de son arrivée sur le lieu du rendez-vous. Après avoir découvert leur album de mariage, non sans émotion, ils ont enfin pu discuter avec Estelle Dossin et Pascal de Sutter.

Jauffrey sous le choc

Après s'être remémorée les bons moments de leur rencontre et de leur voyage de noces, place à LA discussion tant attendue par Cyndie. "Je trouvais qu'il ne s'intéressait pas trop à moi", a-t-elle tout d'abord souligné auprès des experts. De quoi choquer Jauffrey qui pensait que tout allait bien. Il n'était pas au bout de ses surprises puisque sa femme a ensuite regretté de ne pas avoir eu beaucoup de nouvelles lors de leur retour en France. Le charmant brun a rappelé que lors de ses heures de travail, il ne pouvait pas utiliser son téléphone et qu'ensuite, ils étaient en contact.

Au moment d'évoquer la distance qui les sépare, Jauffrey et Cyndie ont avoué qu'ils ne se voyaient pas (lui est à Marseille et elle à Grasse). Puis Cyndie a parlé du fameux moment où, chez elle, Jauffrey est tombé de fatigue et est parti se coucher sans elle. L'ancien nageur professionnel a reconnu qu'il aurait dû mieux faire. "Je ne m'attendais pas à ça de mon mariage. Je m'attendais à un peu plus de complicité amoureuse. Je me suis vite sentie dans un couple de deux-trois ans", a précisé la belle brune. Enfin, elle a fait savoir qu'elle était "entrée dans un appartement d'adolescent" quand elle est allée chez son mari. Elle lui a fait savoir qu'elle avait donc senti qu'elle ne le sentait pas près à fonder une famille. "Je suis vexé, ça me blesse", a réagi Jauffrey face caméra.

Fin du mariage

Estelle Dossin, voyant bien que Jauffrey était sous le choc, a conseillé à Cyndie d'être dans la communication. Le candidat a expliqué de son côté qu'il avait besoin d'un retour. "Je ne peux pas sauver quelqu'un qui ne peut pas l'être", a-t-il lancé. Une remarque qui a fortement déplu à la jeune femme. Elle estimait qu'il lui avait envoyé une pique pour se revaloriser.

Au final, les deux candidats ont pris la décision de divorcer. Ils ont donc retiré leurs alliances et les ont déposées devant les experts. Malgré tout, c'est en bons termes qu'ils se sont quittés.