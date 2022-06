Cyndie et Jauffrey (Mariés au premier regard) : Frustration sexuelle et multiples déceptions

Jauffrey (39 ans, maître-nageur, entraîneur de natation et ancien nageur de haut niveau) et Cyndie (33 ans, esthéticienne), compatibles à 76%, sont très complices depuis qu'ils se sont mariés devant leurs proches. L'humour est très présent entre les deux candidats, de quoi inquiéter Pascal de Sutter qui craignait qu'ils ne soient que de simples amis.

Après avoir vécu un beau voyage de noces, ils se sont retrouvés à Grasse chez Cyndie après six jours de séparation, lors de l'épisode de Mariés au premier regard 2022 du 13 juin, sur M6. A cause des bouchons, le Marseillais a mis près de trois heures pour arriver chez son épouse, ce qui lui a fait se poser des questions concernant la distance qui les séparent. Mais il a tout oublié en retrouvant la belle brune, qui s'était apprêtée pour l'occasion. Aucune gêne ni intimidation entre eux, ils avaient l'impression qu'ils étaient encore sur leur petit nuage. C'est donc avec des papillons dans le ventre qu'ils se sont couchés. Un bonheur de courte durée.

"On n'a pas eu de relation intime. Je suis un peu déçue", a confié Cyndie le lendemain. Mais elle n'a pas abordé le sujet avec Jauffrey. Elle avait donc pour optique de tout faire pour lui plaire et passer à la vitesse supérieure. Mais le soir venu, Jauffrey est vite allé se coucher et a donc laissé sa femme regarder la fin du film seule. "Sur le moment, je ne comprends pas du tout pourquoi on n'a pas profité de cette soirée. Là j'ai l'impression que ça fait dix ans qu'on est ensemble, il me fait un bisou et il va se coucher, j'arrive et il ronfle", a-t-elle regretté. Puis elle a expliqué qu'elle aurait au moins aimé qu'il l'invite à venir se coucher avec lui pour être auprès d'elle. "Je suis un peu perdue. Je suis déçue, il n'y a pas eu les échanges que j'attendais", a poursuivi la jeune femme. Elle attendait donc beaucoup de sa visite chez lui à Marseille deux semaines plus tard.

Propriétaire depuis peu, il était toujours en travaux. Il a tout fait pour qu'elle soit la plus à l'aise possible, mais tout n'était pas nickel. Les toilettes notamment étaient cassées, de quoi la faire redescendre d'un étage. Cyndie était en plus déçue de découvrir qu'il lui avait prévu une activité bricolage plutôt qu'une promenade. Mais encore une fois, elle n'a rien dit et a accumulé les rancoeurs.