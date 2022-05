Cyndie et Jauffrey (Mariés au premier regard) : Nuit intense et grosse pression, Pascal de Sutter inquiet

Jauffrey (39 ans, maître-nageur, entraîneur de natation et ancien nageur de haut niveau) et Cyndie (33 ans, esthéticienne), compatibles à 76%, se sont mariés devant leurs proches. La complicité a été immédiate entre les deux candidats qui étaient donc sur un petit nuage. Ne manquait plus que la belle brune soit validée par le groupe d'amis de son époux pour que tout soit parfait.

Lors de l'épisode de Mariés au premier regard 2022 du 30 mai, Frédérick Bousquet, Florent Manaudou et les autres amis de Jauffrey ont eu une petite discussion avec Cyndie afin de faire plus ample connaissance. "J'ai la pression", a-t-elle lancé. Cyndie savait qu'il était important pour son mari qu'elle s'entende avec eux. Mais Frédérick Bousquet l'a vite rassurée en expliquant qu'ils avaient un bon feeling et qu'elle était rayonnante. La jeune femme a ensuite fait savoir qu'elle était "hyper contente" car elle trouvait Jauffrey "super chouette". Puis elle a expliqué qu'elle n'était pas du genre à le priver de voir ses copains. "Je la valide. (...) On a envie de la revoir et de passer un moment avec eux", a lancé Frédérick Bousquet en interview.

Cyndie et Jauffrey ont ensuite réalisé leur première danse, "collés-serrés", comme si plus rien n'existait autour d'eux. Un moment émouvant pour leurs proches. Ils ont ensuite enflammé la piste de danse avec les invités avant de rejoindre leur chambre. "Avant de [se] donner complètement à lui", la jeune femme voulait apprendre davantage à connaître son cher et tendre. Un avis partagé par Jauffrey.

"C'était naturel, beau, intense et émouvant", a confié le charmant brun le lendemain. Une nuit câline, mais sans plus. Ils ont ensuite vite rejoint Las Palmas, l'une des îles Canaries de l'Espagne, pour leur lune de miel. Ils ont profité de chaque instant pour faire des activités ou apprendre à se connaître. Ils se sont même... tatoués pour se souvenir de ce moment. Mais Pascal de Sutter craignait que tous deux ne basculent dans la friendzone.

Lors de la dernière soirée, Jauffrey n'a pas caché qu'il appréhendait le retour à la réalité. Notamment parce qu'il habite à Marseille et elle à Grasse (deux heures de route) ou qu'ils ont des emplois du temps chargés.