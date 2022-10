Laure Manaudou, ses photos intimes dévoilées : "Ma seule hantise, c'est que Manon les voie"

La célébrité n'est pas toujours simple et peut parfois amener à des situations traumatisantes, comme celle qu'a vécue Laure Manaudou à la fin des années 2000. A l'époque, la championne qui fête ce dimanche ses 36 ans vit un cauchemar : en pleine séparation avec le nageur italien Luca Marin, pour qui elle avait tout plaqué, elle voit soudainement arriver sur Internet des photos d'elle très intimes, à l'époque échangées avec un ex.

Des clichés dont elle refuse de parler sur le moment mais qu'elle aborde dans son autobiographie Entre les lignes, sortie en 2014 et dans laquelle elle se livre comme rarement. Racontant comment elle a appris l'existence de ces clichés sur les réseaux sociaux, elle tombe d'abord des nues. "Peu de temps avant, au bord du bassin d'échauffement, quelqu'un était venu m'avertir que des photos de moi commençaient à circuler sur Internet. Pas n'importe quelles photos : des clichés particulièrement suggestifs... j'ai tout de suite compris. J'étais abasourdie, submergée de honte", raconte-t-elle, expliquant que son grand frère Nicolas, qui l'entraînait à l'époque, était très en colère contre elle.

Mais dans sa tête, la honte perdure et continue d'être difficile à vivre aujourd'hui, surtout que l'ex-nageuse est maman de trois enfants (Manon, née en 2010 de ses amours avec Fred Bousquet, et deux petits garçons, nés en 2017 et 2021 et issus de son mariage avec Jérémy Frérot). Dans son livre, elle raconte que ce sont justement ses enfants qu'elle veut protéger à tout prix : "Ma seule hantise, c'est que Manon les voie quand elle sera plus grande. Tout le reste, la honte, l'humiliation, la colère, ça fait désormais partie de mon histoire", explique-t-elle, ajoutant qu'elle avait également pensé "en se consumant de honte", à la réaction de ses parents.

Heureusement, les images ne devraient plus jamais ressortir, elle s'en est assurée : "Depuis des années, je paye une société qui est chargée de les effacer du Net dès qu'elles ressurgissent. Mais régulièrement, des cons les rappellent à mon souvenir, me les renvoient sur Twitter ou les remettent en circulation", avoue-t-elle dans son livre, révélant avec sincérité que "dans [s]on esprit, tout le monde les a vus". "Chaque personne que je rencontre est susceptible de les avoir regardés ou d'aller y jeter un coup d'oeil. Je dois faire avec", admet-elle mortifiée.

Si l'on espère pour elle que cette histoire s'est finalement calmée, la nageuse en profite pour faire passer un message important : faire attention à qui l'on envoie ce genre de photos intimes ! Reconnaissant qu'elle n'aurait cru "voir ressurgir ces fameuses images", elle avoue en effet avoir pensé, "au moment de ma rupture", à l'idée qu'il puisse s'en servir contre [elle]. Mais il ne l'avait pas fait et je croyais naïvement qu'il ne le ferait jamais". Une histoire sordide, qu'elle préfèrerait oublier...