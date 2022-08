Laure Manaudou, victime d'adultère : 15 ans plus tard, son ex Luca Marin révèle qu'il a ensuite... été trompé !

C'est ce que l'on pourrait appeler l'arroseur arrosé : Luca Marin, nageur italien, a vécu une expérience assez désagréable en amour, comme il l'a raconté récemment à un journal italien ! Alors qu'il avait trompé Laure Manaudou (qui avait tout quitté pour venir vivre avec lui) avec sa compatriote Federica Pellegrini, il avait eu la surprise, quelques années plus tard de trouver cette dernière au lit, avec un de leurs collègues.

À l'époque, l'équipe italienne part ensemble aux Championnats du Monde de Shanghai, en 2011. Mais déjà, le transalpin sent que "quelque chose ne va pas avec Federica". Mais rapidement, il comprend le problème : l'un des autres nageurs, Filippo Magnini, plait beaucoup à sa compagne. "J'ai attrapé Federica Pellegrini avec Filippo dans la chambre d'hôtel", a-t-il raconté. "Ne trouvant pas Federica, j'ai commencé à frapper à la porte de la chambre de Magnini. Je tapais du poing sur la porte, je voulais qu'ils l'ouvrent. Je cherchais juste une preuve", a-t-il raconté, avant de déclarer qu'il lui avait alors demandé de l'épouser.

Une tentative de garder sa compagne qui n'a pas marché, puisque Federica Pellegrini s'est ensuite affichée avec le fameux Filippo Magnini pendant plusieurs années. Luca Marin, quant à lui, a pris sa retraite peu de temps après, ruminant sans doute son chagrin... alors qu'il avait fait subir la même chose à Laure Manaudou peu de temps auparavant.

Deux rivales dans les bassins... et dans le coeur d'un homme !

En effet, en 2007, la jeune Française, qui gagne presque tout, rencontre ce bel Italien en compétition et entame rapidement une histoire avec lui, allant même jusqu'à tout quitter pour aller vivre avec lui. Mais peu après, elle commence à avoir des doutes sur son "amitié" avec sa rivale, Federica Pellegrini, comme elle l'avait raconté dans son livre.

"Je ne comprends pas pourquoi Luca reçoit continuellement des SMS d'elle. [... Quand je l'interroge, il me répond qu'ils sont amis, rien de plus, et qu'entre amis on aime savoir ce que fait l'autre", se souvenait-elle. Mais un jour, les journaux lui révèlent la vérité : "En couverture, mon visage, barré du titre : 'Trahie par Luca'. Inutile de préciser que je ne le prends pas très bien... Comme si une météorite m'était tombée sur la tête. Je suis effondrée, blessée, humiliée. Furieuse".

La nageuse n'a jamais rien oublié de ce qu'elle ressent à l'époque : "J'ai envie de vomir, de pleurer, de crier. D'arracher les yeux de cette blonde qui se moque de moi, m'adressant des sourires quand on se voit, pour mieux faire des papouilles à mon mec dès que j'ai le dos tourné". Le nageur nie, tente de l'emmener en vacances mais "trop de détails clochent". Séparée, Laure Manaudou a ensuite refait sa vie avec deux nageurs français, Benjamin Stasiulis puis Frederick Bousquet, le père de sa fille aînée Manon. Elle est désormais mariée et maman de deux fils avec le chanteur Jeremy Frérot.