Laure Manaudou, son "énorme dépression" après son 3e bébé : "Je sais même pas si je l'ai dit à mon mari..."

Laure Manaudou se montre comme on ne l'a jamais vue : à coeur ouvert pour le média Brut, elle aborde sans fard sa dépression post-partum d'un an. La championne olympique de 36 ans, maman de trois enfants, explique face caméra les difficultés qu'elle a rencontrées après la naissance de son troisième enfant. Un témoignage particulièrement fort au lendemain de la Journée Mondiale de la santé mentale qui présente un autre visage de la sportive, en couple avec le musicien Jérémy Frérot.

Pour Brut, Laure Manaudou raconte les difficultés qu'elle a dû affronter après la naissance de son troisième bébé et sa dépression post-partum. La sportive de haut-niveau est en effet maman de Manon, 12 ans et née de son ancien couple avec le champion de natation Frédérick Bousquet. Avec le chanteur Jérémy Frérot, qu'elle a épousé en 2018, elle a eu deux garçons, Lou, né le 18 juillet 2017, puis un autre petit garçon dont elle a gardé le prénom secret, né le 9 janvier 2021. Un prénom que l'on sait maintenant non genré, comme pour Lou.

J'avais l'impression de ne pas savoir m'occuper de mon fils.

Cash, Laure Manaudou déclare : "Je me suis rendue compte que j'ai fait une énorme dépression post-partum. Ça veut dire que pendant un an, j'étais en dépression. Je me suis sentie submergée, étouffée. C'était trop en fait, c'était oppressant. J'ai fait comme tout le monde, je n'ai appelé personne. Et franchement, c'est dommage. Je ne me suis pas comprise. En tant que sportive, je devais être dure." Persuadée qu'elle n'avait pas "le droit" de faire une dépression puisque c'était son troisième enfant et qu'elle devait donc être plus préparée, mais aussi parce qu'elle a un fort mental de sportive de haut niveau, la jeune femme n'a pas compris qu'elle était pourtant face à une dépression post-partum : "J'étais fatiguée et énervée. J'avais l'impression de ne pas savoir m'occuper de mon fils alors que ce n'était pas le premier, c'est le troisième."