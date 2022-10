Laure Manaudou et Jérémy Frérot : Ces difficultés que le couple pourrait rencontrer, révélations de leurs signes astro

Maman d'une adolescente – immense – Manon (12 ans), – fruit de ses amours passés avec Frédérick Bousquet – Laure Manaudou, qui fête ses 36 ans ce 9 octobre, a depuis refait sa vie auprès de Jérémy Frérot. Ensemble, ils sont devenus les parents de deux garçons : Lou, né le 18 juillet 2017 et un autre né en janvier 2021. Cette famille recomposée a beau avoir vécu un été agité, par les incendies qui ont touché le département de la Gironde, tout semble rouler pour celle-ci. Et pourtant, les signes astrologiques de l'ancienne nageuse, native de La Balance, et de l'ex-membre des Frero Delavega, natif du Poissons, eux, pourraient leur réserver quelques complications. Mais soudé, le couple réussira sûrement à composer, comme toujours.

En effet, les partenaires de cette union sont tous deux sentimentaux et fonctionnent suivant le mode affectif. Jusqu'ici, tout semble les vouer aux meilleurs auspices. Mais il faut aussi prendre en compte la difficulté de ces derniers à communiquer. L'homme Poissons est un intuitif et un rêveur, tandis que sa compagne, la Balance, est une romantique des plus cérébrale. Peu de place donc à l'intuition chez celle-ci. C'est de là que pourrait donc naître l'incompréhension entre Jérémy Frérot et Laure Manaudou. Pourtant face à la femme Balance, l'homme Poissons pourra d'abord croire avoir trouvé la femme de ses rêves. Quant à elle, timide et réservée, elle se sentira en confiance dans les bras de ce compagnon issu de l'Eau. La sensibilité presque féminine de ce dernier les rapproche.

Un manque d'énergie, des problèmes de gestion

Mais l'homme Poissons et la femme Balance ont des points communs qui pourraient les desservir. Ils manquent d'énergie et d'esprit décisif. Toujours dans l'hésitation, ils vont avoir du mal à avancer. Et le natif du Poissons va avoir bien du mal à accompagner sa compagne dans tout ce qui touche à la gestion, se tenant souvent bien loin des réalités. Et celle-ci va manquer d'énergie pour les mener à bien seule. Ils pourraient donc être confrontés à des difficultés que ni l'un ni l'autre ne saura gérer. Mais si des problèmes financiers ou matériels ne les touchent pas, ces deux-là pourront continuer à vivre leur amour, sans la moindre objection. Et jusqu'ici, tout semble ainsi sourire à Laure Manaudou et Jérémy Frérot qui affichent leur bonheur, tout en restant très pudiques.