Laure Manaudou : La maman de trois enfants a paris un "sacré coup de vieux"... merci à sa fille Manon !

La rentrée des classes a succédé aux vacances d'été pour les parents. Et Laure Manaudou a pu profiter pleinement des siennes, au sein du bassin d'Arcachon où elle vit à l'année avec Jérémy Frérot, et ses enfants, son aînée Manon (12 ans), fruit de ses amours avec Frédérick Bousquet, et les deux derniers, Lou (4 ans) et le petit dernier (né le 9 janvier 2021, dont le prénom n'a pas encore été dévoilé), fils de Jérémy. Le jeudi 1er septembre, Manon a fait sa rentrée des classes, accompagnée par son papa, venu dans la région pour donner un coup de main à la mère de trois enfants. Et ce mardi 6 septembre, cette rentrée des classes de sa fille a filé un "sacré coup de vieux" à Laure Manaudou.

Sur Instagram, l'ex-nageuse a partagé une photo d'un dictionnaire de poche Larousse, avec écrit son nom dessus. "Sacré coup de vieux quand tu files ton dico du collège à ta fille qui est en 5e", a commenté Laure Manaudou (voir le diaporama). Un dictionnaire d'espagnol qui a donc servi à la sportive et qui servira aujourd'hui à son aînée Manon. Un objet scolaire qui a donc un sacré vécu mais que la femme de Jérémy Frérot a conservé jusque là. Enfin sorti d'un carton, il ne rajeunit pas la maman de trois. Et cette story partagée ce mardi 6 septembre a dû en faire sourire plus d'une, qui se sont probablement reconnues dans cette situation.

Arrivée au collège à vélo, avec son célèbre papa

Pour la rentrée des classes, Laure Manaudou a pu compter sur le soutien de son ex. Son immense jeune fille a eu le droit à une escorte de choix puisque c'est son célèbre papa qui est venu en renfort. L'ancien nageur de 41 ans a rejoint Laure Manaudou dans le Sud-Ouest pour accompagner Manon sur le chemin du collège. "Bonne rentrée à tous", a partagé le papa heureux. Le duo père, fille a fait son arrivée devant l'établissement chacun sur son vélo. "Go faire la rentrée de ma fille à vélo, l'année prochaine, je la fais en rollers", a ajouté Frédérick Bousquet sur une autre story partagée de ce jour si important. Une adolescente couverte d'amour et sacrément gâtée.