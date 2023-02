Laure (Mariés au premier regard) : Son mari Matthieu affiche un nouveau look et se fait descendre, elle sort les griffes

Laure et Matthieu s'étaient rencontrés puis unis dans la foulée durant la cinquième saison de Mariés au premier regard diffusée en 2021 sur M6. Et sans surprise, après une aventure passés sans couac, les deux candidats ont souhaité rester mariés. Plus improbable en revanche : le couple apprenait cinq mois seulement après le mariage qu'il attendait un heureux événement. En effet, Laure est très vite tombée enceinte et accueillait en août 2021 son premier enfant Lya. L'arrivée de la fillette a naturellement chamboulé la vie des jeunes époux, mais pour le meilleur. En effet, Laure et Matthieu ont tout l'air de s'épanouir au quotidien. Et ce week-end un peu plus grâce à la sortie qu'ils se sont octroyés.

Un véritable événement pour les tourtereaux qui ont souhaité partager leur excitation sur Instagram, en postant des photos de leur duo bien apprêté. "G O I N G O U T. Ça fait des mois qu'on est en jogging alors il fallait immortaliser le moment", a légendé Laure. Malheureusement, les internautes se sont attardés, non pas sur leurs tenues, mais sur la coupe de cheveux de Matthieu - ou plutôt sur l'absence de celle-ci. Car ce dernier s'est dévoilé le crâne rasé ! Un nouveau look qui a rendu perplexe la Toile. Certains ne se sont d'ailleurs pas gênés pour glisser des critiques en commentaires. "Horrible la coupe", "Dommage que votre compagnon se soit coupé ses cheveux aussi court", "On dirait qu'il a fait des implants", "Vous êtes beaux ...dommage pour les cheveux de monsieur.....mais se plaire c'est là l'important", "Mais Matthieu ça fait bizarre les cheveux rasés", "Mais qu'est-ce qui lui a pris de se coucher les cheveux comme ça ?", peut-on lire entre autres.

Laure ne manque pas de répondant

Des remarques qui ont fini par agacer Laure, laquelle répondait parfois aux haters les plus virulents. "Autant une coupe c'est réversible autant la personnalité... c'est dur à changer", a-t-elle notamment lâché à l'un d'entre eux.