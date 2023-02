Diaporama : Laure (Mariés au premier regard) : Son mari Matthieu affiche un nouveau look et se fait descendre, elle sort les griffes

Laure (Mariés au premier regard) : Son mari Matthieu affiche un nouveau look et se fait descendre, elle sort les griffes

Au cours du week-end, Laure de "Mariés au premier regard" était heureuse d'annoncer qu'avec son mari Matthieu, ils s'octroyaient une rare sortie à deux et sans bébé. © Instagram

L'ancien candidat de "Mariés au premier regard" a affiché un tout nouveau look. Fini les cheveux plus longs et touffus, Matthieu a désormais le crâne rasé.