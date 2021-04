Laurence Boccolini entourée de Jean-Luc Lemoine, Ahmed Sylla... Grande soirée d'humour !

Grande nouvelle ! Laurence Boccolini revient le samedi 17 avril 2021 sur nos écrans de télévision. L'animatrice est aux commandes d'une nouvelle édition de l'émission Les comiques préférés des Français. En cette période de culture en berne, ce shot de rires devrait nous faire un grand bien. Pour cette grande soirée en prime-time,France 2 a pris soin de convier plusieurs grands noms de l'humour.

Ainsi pour cette deuxième édition des Comiques préférés des Français, on retrouve Christelle Cholet, Sandrine Alexi, Jean-Luc Lemoine, Pablo Mira, Donel Jack'sman, Ahmed Sylla, Sandrine Sarroche, Élodie Poux, Jeanfi Jeanssen, Sellig, Pierre Palmade ou encore David Voison.

Cette grande soirée de l'humour sera l'occasion pour le public de découvrir des talents et plusieurs sketchs de ses humoristes favoris. Comme c'était le cas pour la première émission, on devrait également découvrir des séquences vidéo des comiques sur les réseaux sociaux et de plusieurs jeunes talents.

Laurence Boccolini avait annoncé son départ de TF1 l'année dernière, étant ainsi recrutée par France 2. L'animatrice fait d'ailleurs de très bons scores avec ses jeux de l'après-midi comme Mot de passe puis Un mot peut en cacher un autre. Elle avait également participé au succès fou du prime de Fais pas ci, fais pas ça, suivi par près de 5,5 millions de téléspectateurs.

La première édition des Comiques préférés des Français avait fait un score - forcément moins bon, mais prometteur - de 2,53 millions de spectateurs. L'ancienne star du Maillon Faible fait définitivement un retour en force depuis sa victoire à Mask Singer (TF1) qui avait fait la fierté de sa fille Willow.