Laurence Boccolini, sa "route douloureuse" : message à la petite qu'elle était

Laurence Boccolini était d'humeur nostalgique. Ce vendredi 24 janvier 2020, l'animatrice de TF1 a partagé une photo d'elle quand elle était plus jeune. En légende, elle a écrit un texte qui a beaucoup ému ses abonnés.

C'est un cliché en noir et blanc que la maman de Willow (6 ans) a partagé sur son compte. On la découvre souriante, à l'âge de 8 ans. À l'époque, elle ne savait pas toutes les épreuves qu'elle allait traverser. "J'avais 8 ans et les sourcils de Brooke Shields, a indiqué Laurence Boccolini en légende. Ce chemisier était orange à fleurs blanches so 70's. C'est doux l'enfance sur une photo en noir et blanc. Personne n'a encore murmuré à l'oreille de cette petite fille que la route allait être longue, douloureuse et parfois remplie de larmes. Souvent, il est plus sage de ne rien savoir. Je t'embrasse du futur petite fille du passé. Accroche-toi."

Très vite, la présentatrice du Plus Grand Concours des animateurs a reçu de nombreux messages d'amour, de quoi probablement lui donner le sourire.