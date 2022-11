Laurent Baffie, le visage changé : sortie pour Laurette Fugain, avec Stéphanie et sa fille Marie

En 2002, Michel Fugain et sa femme Stéphanie ont vécu un terrible drame : la mort de leur fille Laurette. Rapidement après cette disparition naissait une association portant le nom de la défunte, qui consiste à lutter contre les leucémies, cancer qui est à l'origine de ce décès. Ce mercredi 8 novembre, une soirée était organisée au Cinéma Les 7 Batignolles à Paris afin de célébrer les 20 ans de l'association, en compagnie de Stéphanie Fugain et sa fille Marie. Le documentaire Et Nous? a été projeté sur grand-écran face aux invités présents sur place, parmi lesquels se trouvaient notamment Jean-Marie Bigard ou encore Laurent Baffie.

Ce dernier était d'ailleurs difficilement reconnaissable, lui qui a eu recours à plusieurs reprises à de la chirurgie esthétique en se faisant mettre des implants capillaires. "Un jour, je perdais mes cheveux, donc je me suis rasé la tête. J'ai dit à ma femme : 'Regarde je n'ai pas une tête de chauve. Je suis très douillet, très craintif. Je suis allé dans la meilleure des cliniques et voilà ils m'ont fait des implants. J'ai eu un mal de chien, ça fait très, très mal. Mais je n'avais pas une tête de chauve, ça ne m'allait pas, il n'y avait pas marqué Bruce Willis", avait-il notamment déclaré dans son one man show Laurent Baffie se pose des questions. Mais il a également fait retoucher ses poches sous les yeux. Des interventions effectuées à Paris, à la clinique de médecine esthétique Maison Lutétia.

À noter que les comédiennes Eloïse Valli et Nathalie Corré, ainsi que l'ancien député Georges Fenech étaient également présents sur place pour cette soirée portée sur le combat contre les leucémies.