"Tu me manques à en crever" : Déchirant message de Marie Fugain à sa soeur Laurette, 20 ans après sa mort

Laurette Fugain est morte le 18 mai 2002, à 22 ans, emportée en quelques mois par une leucémie. Un drame absolu pour son père, le chanteur Michel Fugain, tout comme le reste du clan. Sa soeur aînée, Marie Fugain, n'a pas manqué de lui rendre hommage.

C'est sur son compte Instagram, où elle a posté une photo d'époque la représentant à la mer avec sa défunte soeur que Marie a partagé sa peine immense. "20 ans. Tu vois, quand j'allume une bougie, la flamme se dédouble parce que je vis et je vivrai pour toi jusqu'à ce que je te rejoigne. Tu me manques à en crever mais ici ils me l'interdisent. Pas beaucoup d'humour là-dessus d'ailleurs. Mon psy est plus compréhensif. Je ne vais pas m'étaler sur les détails. 20 ans, je ferme les yeux pour ne rien oublier. Cette peur que ton odeur, ou que ta voix ne m'échappent. Bien sûr que c'est impossible. 20 ans. Tu es gravée dans ma chair, je suis tes yeux, je suis 'nous' ici-bas. Je t'aime. PS : continue de veiller sur mes bb [elle a deux fils, Elliot et Sam, ndlr]", écrit-elle.