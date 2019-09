Stéphanie Fugain ne va plus sur la tombe de Laurette...

Il y a dix-sept ans, le chanteur Michel Fugain et son ex-femme Stéphanie Fugain avaient la douleur de perdre leur fille Laurette, morte des suites d'une leucémie. L'ancienne épouse de l'artiste sort aujourd'hui le livre Derrière la blouse blanche, qui rend hommage au personnel hospitalier. Elle fait des confidences sur son deuil.

Dans les pages du magazine Ici Paris, Stéphanie Fugain évoque le rapport à la mort et affirme que la culture française ne nous familiarise pas avec ce sujet délicat. "C'est vrai, chez les autres, la mort signifie le début d'autre chose tandis que chez nous, elle est synonyme de fin. Pour moi, Laurette est toujours là. Elle repose en Corse sous un olivier, mais je n'y vais plus puisque ce n'est plus ma maison. Et tant mieux finalement car je préfère la sentir partout chez moi, autour de moi", a-t-elle relaté. C'est son ex-mari Michel Fugain qui possède une propriété sur l'île de beauté alors qu'elle-même vit dans une maison "entourée d'arbres et d'eau" qui l'apaise. Son fils Alix, âgé de 25 ans, y vit avec elle et fait de la musique. Quant à sa fille Marie, elle est rentrée "d'un long exil au Canada" et vit à côté avec ses deux enfants !

Stéphanie Fugain poursuit ses explications sur son propre ressenti et ajoute : "Pour moi, après la mort, il y a une suite, un après, le départ vers autre chose. Je ne suis pas croyante, ma seule religion, c'est l'amour ! Vous savez, j'ai mis deux ans avant d'aller sur la tombe de mes parents. Et puis un jour, avec ma soeur, j'ai bravé mon angoisse et on a détourné ce moment pour en faire quelque chose de gai." Peut-être qu'un jour elle ressentira tout de même le besoin de retourner au moins une fois sur la tombe de sa fille...

Thomas Montet

Les confidences de Stéphanie Fugain sont à retrouver dans Ici Paris, dans les kiosques le 28 septembre 2019.