Marie Fugain : Son fils Eliott a déjà 18 ans... et c'est le portrait craché de maman !

Elle a à peine eu le temps de dire "ouf". Il y a dix-huit ans, Marie Fugain devenait maman pour la première fois. En couple, mariée avec le chanteur québécois Richard Charest - ils ont divorcé en 2017 -, elle a connu ce bonheur à deux reprises, avec Eliott d'abord, puis avec Sam. Et voilà que, le 27 mars 2021, son aîné a passé un gros cap. "Soirée majeure", a-t-elle simplement commenté, en partageant sur Instagram quelques photographies saisies le jour J avec le jeune homme.

Je les éduque dans le plus grand respect pour la femme

Marie Fugain évoque rarement ses deux grands garçons. Et quel bonheur, pourtant, de les voir grandir ! En octobre 2019, alors qu'elle vivait avec eux en pleine campagne à trente kilomètres de Paris, l'actrice acceptait toutefois d'évoquer leur quotidien auprès du magazine Closer. "Nous vivons tous les trois et je les éduque dans le plus grand respect pour la femme, précisait-elle. Un jour, l'un des deux m'a dit, du haut de ses cinq ans : 'J'ai deux amoureuses.' Je lui ai dit que ça ne se faisait pas et qu'il fallait bien traiter les filles. Ils savent comment fonctionnent l'aspirateur et le lave-vaisselle ! Je suis très fière d'eux..."