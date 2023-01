"On n'oublie jamais" : Marie Fugain troublée par ses souvenirs avec Laurette, difficiles confidences

Depuis plus de 20 ans, elle n'a jamais lâché le combat : effondrée par la mort de sa petite soeur Laurette en 2002 en raison d'une leucémie, Marie Fugain a toujours donné ce qu'elle pouvait aux côtés de ses parents (le chanteur Michel Fugain et son ex- femme Stéphanie) pour faire avancer la recherche et enfin éradiquer la maladie. Mais tout cela n'empêche pas la jeune femme d'avoir toujours du mal, aujourd'hui, à faire face à ce deuil difficile. Et notamment lorsqu'une vidéo lui fait penser à ces sombres instants avec sa soeur...

Sur Twitter, notamment, la maman de deux garçons (Elliot, 19 ans et Sam, 16 ans) est tombée sur une vidéo toute particulière : celle d'une femme atteinte d'un cancer qui se fait raser la tête par son mari avant que ceux-ci tombent à cause de la chimio. Et Marie Fugain sait mieux que personne à quel point c'est un moment poignant : "Cette vidéo me bouleverse au plus haut point. C'est moi qui ai rasé le crâne de ma soeur à l'hôpital. C'est un moment qu'on n'oublie jamais", a-t-elle commenté.