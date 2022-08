Marie Fugain maman : apparition remarquée avec ses fils Elliot et Sam, déjà si grands !

Quelle plus belle occasion que les vacances d'été pour passer un peu de bon temps en famille ? Ce mois d'août 2022, Marie Fugain l'a débuté très bien entourée puisqu'elle passe un séjour, à la montagne, avec ses deux fils chéris. Sur son compte Instagram, la comédienne et soeur de Laurette Fugain a partagé quelques jolis photographies, véritables cartes postales estivales, sur lesquelles elle apparaît avec Elliot, 19 ans et Sam, 16 ans. Une adorable chienne, baptisée Romy, accompagnait également le trio. "Juste tous les trois", écrit-elle, ajoutant un coeur à sa légende.

Au programme, du rire, de l'amour et de très longues randonnées. Mais où sont-ils donc partis pour les vacances ? Mystère total ! Elliot et Sam sont les enfants que Marie Fugain a eus quand elle était en couple avec le chanteur québécois Richard Charest - il a notamment joué le poète Gringoire dans la reprise de la comédie musicale Notre Dame de Paris et a chanté Le temps des cathédrales. Mariée à l'artiste pendant plusieurs années, elle a finalement divorcé en 2017 et n'a plus jamais, depuis, donné de nouvelles de sa vie sentimentale. On sait seulement qu'elle élève ses deux garçons seule, à la campagne, et qu'ils vivent ensemble à quelques kilomètres de la ville de Paris.