Marie Fugain : Le père de ses fils Elliot et Sam, un chanteur québécois à la belle carrière

Il est temps de souffler une bougie de plus pour Marie Fugain. Ce mardi 15 novembre, la comédienne fête ses 49 ans. A un an du cap de la cinquantaine, elle n'a pas de quoi rougir de son parcours, tant professionnel que privé. Les réussites ne sont pas ce qui manque. La fille de Stéphanie et Michel Fugain mène un combat sans relâche contre la leucémie, maladie qui a emporté sa petite soeur Laurette à l'âge de 22 ans en 2002, a cartonné au théâtre et à la télévision mais deux de ses plus beaux projets s'appellent Eliott et Sam, ses deux garçons de 19 et 16 ans.

La relation est quasi-fusionnelle entre la mère et ses fils, dont le quotidien à 3 non loin de Paris semble idéal : "Nous vivons tous les trois et je les éduque dans le plus grand respect pour la femme. Un jour, l'un des deux m'a dit, du haut de ses cinq ans : 'J'ai deux amoureuses.' Je lui ai dit que ça ne se faisait pas et qu'il fallait bien traiter les filles." Quid du papa ? Monsieur ne vit plus à la maison pour la simple et bonne raison que Marie Fugain en est séparée depuis 2017.