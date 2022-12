Michel Fugain en froid avec son ex-femme, il assure que Stéphanie n'était "pas la femme de sa vie" !

Avec elle, il a connu le bonheur comme le malheur. Pendant plus de trente ans, Michel et Stéphanie Fugain se sont aimés. Ils ont eu ensemble trois enfants, Marie, puis Laurette et Alexis. Hélas, la mort de leur cadette, décédée des suites d'une leucémie en 2002, aura été fatal au couple. Mais si l'on croit les récents propos du chanteur de 80 ans, les fondements même de cette histoire d'amour étaient relativement bancals.

Je n'avais pas envie de mourir avec elle

En couple, aujourd'hui, avec Sanda, Michel Fugain l'affirme haut et fort, quitte à froisser son ex : Stéphanie Fugain n'était pas du tout son âme-soeur. "À 60 ans, je suis tombé amoureux de la femme de ma vie, Sanda, affirme-t-il dans les pages du magazine Ciné Télé Revue, paru ce jeudi 15 décembre. J'ai vécu avant avec une autre femme qui m'a fait des enfants. Mais, ouvertement, ce n'était pas la femme de ma vie. Je n'avais pas envie de mourir avec elle, d'autant qu'à un moment, elle m'a dit que je n'étais pas son ami. Ce qui m'a choqué. L'amour sans amitié, c'est une erreur."

C'est pour ça que je l'appelle ma sirène

Les relations entre Michel et Stéphanie Fugain ne semblaient déjà pas être au beau fixe. Elle ne souhaite même pas savoir ce qui est passé par la tête de son mari, quand ce dernier l'a quitté, et elle assure haut et fort qu'elle n'a "aucun respect" pour Sanda. C'est en juillet 2004 que cette nouvelle idylle est née, alors que l'artiste était en déplacement professionnel. " Quand on a incinéré ma fille, j'ai dû partir en concert à La Réunion, raconte-t-il. Ce n'était pas évident de chanter C'est la fête juste après ça. Mais the show must go on. Lorsque je suis rentré, je suis parti en Corse. Et deux mois après, je suis tombé sur Sanda. J'ai eu le soleil qui est rentré dans ma vie. Elle m'a chopé alors que j'étais entre deux eaux et m'a remonté à la surface. C'est pour ça que je l'appelle ma sirène. Elle m'a fait prendre ma première goulée d'air et elle a transformé ma vie." Un véritable conte de fées. Pour lui, en tout cas...

Retrouvez l'interview de Michel Fugain dans le magazine Ciné Télé Revue du 15 décembre 2022.