Stéphanie Fugain revient sur son divorce avec Michel Fugain : "Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête ?"

Il y a 18 ans, Laurette Fugain décédait des suites d'une leucémie à l'âge de 24 ans, laissant derrière elle ses parents, Stéphanie et Michel Fugain, et sa soeur Marie. Depuis, sa mère n'a eu de cesse de poursuivre son combat contre la maladie tout en aidant les malades et leurs proches grâce à l'Association Laurette Fugain. Surmonter la disparition de sa fille a été d'autant plus éprouvant pour Stéphanie Fugain qu'elle a dû faire face à son divorce d'avec Michel Fugain quelques années plus tard. Une séparation, qu'aujourd'hui encore, elle ne comprend pas.

"Notre couple n'était pas à la dérive. Michel était triste, effondré. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête ? Est-ce qu'il regrette ? Je ne veux pas savoir", Stéphanie Fugain a-t-elle confié au magazine Ici Paris du 10 mars 2021. "Est-ce que son choix était de fuir le quotidien ? Moi, non." Suite à leur divorce en 2011, après 33 ans de vie commune, le chanteur a refait sa vie avec Sanda, une jeune femme d'origine roumaine rencontrée en Corse en 2004. C'est avec elle que l'artiste s'est remarié en 2014.

Peu de temps après le décès de Laurette, des proches de sa mère l'ont mise en garde sur son couple en lui conseillant de faire attention. "Aujourd'hui, je sais ce que ça veut dire. A l'époque, je n'avais pas compris, Stéphanie Fugain a-t-elle ajouté. C'était très maladroit. Impossible de prendre des raccourcis quand on vient de perdre un enfant."

Une grand-mère comblée

Celle qui a récemment contribué à l'ouvrage Les Chemins de la résilience (éd. Le Courrier du Livre) a également expliqué que le deuil d'un enfant se vit forcément différemment entre une mère et un père : "Une femme porte un enfant pendant neuf mois, chose qu'un papa ne connaîtra jamais. Un père ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur, cet attachement viscéral. Il va devoir construire le lien charnel. Mais ça dépend aussi de chaque individu."

Celle qui est aujourd'hui âgée de 73 ans n'envisage pas forcément de refaire sa vie. "Ce n'est pas une priorité. J'ai une vie de femme, mais je n'ai pas eu envie de reconstruire ce que j'ai déjà vécu. Je poursuis ma vie." Stéphanie Fugain est aujourd'hui une mère et grand-mère comblée, surtout depuis le retour de sa fille Marie Fugain du Canada, où elle vivait depuis cinq avec son ex-mari, le chanteur québécois Richard Charest, et leurs deux enfants. "Depuis qu'elle est rentrée, elle habite ma propriété. On est très fusionnelles. Voir grandir ses petits (Eliott et Sam, 18 et 14 ans) est un bonheur."