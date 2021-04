Stéphanie Fugain n'a "aucun respect" pour la nouvelle femme de son ex Michel Fugain

Stéphanie Fugain n'arrive toujours pas à avaler la pilule. Invitée sur le plateau de Non Stop People dans L'Instant de Luxe, l'ancienne épouse de Michel Fugain s'est confiée sur la nouvelle femme de son ex. Divorcés en 2011 après 39 années de mariage, leur relation n'est plus du tout au beau fixe. En tous cas, Stéphanie Fugain ne peut tout simplement pas se convaincre d'apprécier Sanda, la nouvelle épouse du chanteur.

"Je n'ai absolument aucune affinité avec cette femme pour laquelle je n'ai absolument aucun respect, je pense qu'elle le sait. C'est très personnel. Il y a des choses qui ne se font pas dans la vie. J'ai été bien éduquée", assène-t-elle face à Jordan de Luxe, le vendredi 9 avril 2021. Questionnée sur les raisons de son différend irréconciliable avec Sanda. "C'est extrêmement privé, je ne veux pas rentrer là-dedans", ajoute-t-elle. Stéphanie Fugain n'en dira pas plus.

Ce n'est pas la première fois que Stéphanie Fugain évoque son divorce d'avec Michel Fugain. Une séparation précipitée par le décès de leur fille Laurette à l'âge de seulement 24 ans, d'une leucémie. "Notre couple n'était pas à la dérive. Michel était triste, effondré. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête ? Est-ce qu'il regrette ? Je ne veux pas savoir, confiait-elle à Ici Paris en mars dernier. Est-ce que son choix était de fuir le quotidien ? Moi, non."

De son côté, Michel Fugain était tombé fou amoureux de cette Sanda lors d'un voyage en Corse, en 2004. Dix ans plus tard, ils se mariaient. Leur histoire a d'abord débuté par une relation professionnelle, plutôt amicale, avant que Sanda ne tombe amoureuse de "son âme". Leur relation s'était consolidée après le cancer de cette joueuse de piano. "Michel a été d'une tendresse absolue. Il m'a prise dans ses bras, il m'a embrassée. Il m'a aimée. Malgré ma cicatrice, la fatigue, la douleur... C'est à ce moment-là qu'on a décidé de ne plus se quitter et de vivre ici, en Corse", confiait-elle à Gala en 2014.