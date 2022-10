Mort de Laurette Fugain : sa maman Stéphanie, brisée, conserve un objet précieusement...

C'est une perte qui lui déchire toujours le coeur en 2022. Il y a deux décennies, en mai 2002, Laurette Fugain est morte après avoir lutté pendant 11 mois contre une leucémie. Si elle a transformé cette douleur en force, et qu'elle tente de faire avancer la recherche grâce à L'association Laurette Fugain, notamment à l'aide des Dons de vie, Stéphanie Fugain reste une maman à l'âme brisée. C'est ce qu'elle a raconté, de passage dans l'émission Chez Jordan, diffusée par Télé Loisirs, expliquant notamment qu'elle conservait toujours certains objets de sa fille, décédée à l'âge de 22 ans, pour pouvoir ressentir sa présence.

Quand on perd un enfant, on se dit qu'on ne va plus sentir son parfum

"Quand on perd un enfant, il arrive un moment où l'on reconstruit une vie avec des souvenirs, précise Stéphanie Fugain. Je vis en permanence en présence d'objets ayant appartenu à Laurette. J'en ai eu besoin, beaucoup. Quand on perd un enfant, on se dit qu'on ne va plus sentir son parfum, qu'on ne va plus sentir son odeur. Donc je ne vous cache pas que j'ai son parfum qui traîne partout chez moi. Marie a son parfum aussi." Divorcés depuis 2011, Stéphanie et Michel Fugain avaient eu deux autres enfants ensemble. La comédienne Marie Fugain, qui a aujourd'hui 48 ans, et Alexis, 29 ans. Chacun vit, depuis, ce deuil à sa manière.

J'y croyais jusqu'au bout

En évoquant sa fille regrettée, Stéphanie Fugain n'a pu s'empêcher de se souvenir, avec douleur, des derniers instants passés à ses côtés. De cette longue période de "combat, de traitements et de doutes". "J'y croyais jusqu'au bout, même si les médecins m'ont dit : 'C'est fini, il faut faire venir votre mari'. Je me disais 'Mais jamais on ne lâche. Pas nous', raconte-t-elle. Je ne connais pas de famille, ou de parents pas dévastés quand ils perdent un enfant. Après la chose la plus difficile, c'est de rebondir, c'est d'avancer et c'est aussi de protéger les autres enfants, les frères et soeurs qui vivent toujours un peu en retrait parce que c'est difficile d'être partout..."