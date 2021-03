Mort de Laurette Fugain à 22 ans : Les confidences émouvantes de Marie Fugain sur sa dernière année avec sa soeur

Marie Fugain a tout pour être heureuse. Une carrière sur le petit écran riche de nombreux rôles et une vie personnelle comblée par la présence de ses deux garçons Eliott et Sam, de 18 et 14 ans. Ce samedi on pourra d'ailleurs admirer les talents de la fille de Michel Fugain dans la série Commissaire Magellan aux côtés de Frank Leboeuf et Jacques Spiesser. Oui, mais voilà, il restera toujours le souvenir de Laurette, sa soeur partie trop tôt d'une leucémie à seulement 22 ans.

Quelques années plus tard, Marie s'était confiée à Paris Match sur les dernières vacances avec sa soeur en Corse. "Nous sommes fin août 2001, les coups de fil quotidiens de Maman aux médecins nous rappellent que la leucémie n'est jamais loin", écrit-elle pour rappeler cette douloureuse situation.

"Avec moi, Laurette s'amuse à semer la terreur dans les rayons des supermarchés, toussant et se plaignant fort de sa maladie " contagieuse " pour que les touristes apeurés s'écartent et lui laissent la voie libre à la caisse !" se rappelle l'actrice de 47 ans sur ce qui sera ses derniers souvenirs heureux avec sa soeur. Elle sera d'ailleurs la dernière à la voir en ce 18 mai 2002 lorsque Laurette succombe de sa maladie.



"Sur le moment, on a l'impression que c'est la fin de notre monde", se confessait Marie Fugain en 2017 lors d'une interview croisée avec son père pour Gala. "En mourant, Laurette nous a appris à vivre. Ce qu'on doit à une môme de 22 ans qui n'a pas pu vivre, c'est de vivre", renchérissait le créateur du Big Bazar face à sa fille.

Une disparition qui va agir comme un électrochoc pour toute la famille. Michel Fugain va faire une pause dans sa carrière musicale et le couple qu'il formait avec sa femme de l'époque Stéphanie Fugain va en pâtir. De son côté, Marie tente d'avancer et n'hésite pas à rendre hommage à sa soeur tant aimée à travers ses réseaux sociaux. "Demain 18 mai cela fera 18 ans que ma soeur a mis les voiles, a pris la poudre d'escampette", écrivait-elle en mai 2020 pour rappeler l'importance des dons du sang.

Après la mort de Laurette, Marie Fugain s'est reconstruite auprès du chanteur québécois Richard Charest. Une histoire terminée en 2017 qui lui a permis de mettre au monde deux beaux enfants. Revenue en France après plusieurs années au Québec, elle vit désormais avec sa mère. "Depuis qu'elle est rentrée, elle habite ma propriété. On est très fusionnelles. Voir grandir ses petits est un bonheur", confiait récemment Stéphanie Fugain.