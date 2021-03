Diaporama Mort de Laurette Fugain à 22 ans : Les confidences émouvantes de Marie Fugain sur sa dernière année avec sa soeur

Exclusif - Prix Spécial - No Web - Marie Fugain - Célébrités à la 2ème repésentation "An Evening With Al Pacino" au théâtre de Paris à Paris, France, le 23 octobre 2018. © Coadic Guirec/Bestimage

Exclusif - Illustration lors de la présentation en avant-première du nouveau film pour l'association Laurette Fugain au VIP Room. C'est devant un parterre de professeurs et spécialistes de la recherche sur la leucémie, de partenaires économiques, de politiques, de personnalités et de bénévoles que Stéphanie Fugain a fait découvrir le nouveau film de l'association pour sensibiliser aux dons de vie. Un magnifique film salué par tous qui sera diffusé et promu dans les prochaines semaines. L'association aide à la recherche médicale ainsi qu'aux actions de réconfort destinées aux malades et à leurs proches, afin d'avoir une action globale sur le thème de la leucémie et des maladies hématologiques. Les actions menées par Laurette Fugain ont permis l'obtention du label Grande Cause Nationale en 2009 pour les Dons de Vie, et ont généré une nette augmentation des dons de sang, plaquettes et des inscriptions sur le registre des donneurs de moelle osseuse. Paris, le 15 mai 2018. © Guirec Coadic/Bestimage