Marie Fugain maman : rares confidences sur ses fils Eliott et Sam

Interviewée par Closer, Marie Fugain s'est livrée sur son quotidien de maman avec ses deux enfants Eliott (16 ans) et Sam (12 ans), né de son mariage avec Richard Charest (chanteur québécois). Marie a divorcé de son époux en 2017. Depuis, elle élève seule ses deux garçons en pleine campagne à trente kilomètres de Paris. Elle explique : "Nous vivons tous les trois et je les éduque dans le plus grand respect pour la femme. Un jour, l'un des deux m'a dit, du haut de ses cinq ans : 'J'ai deux amoureuses.' Je lui ai dit que ça ne se faisait pas et qu'il fallait bien traiter les filles." Une maman qui compte bien inculquer les bonnes manières à ses fils pour en faire de vrais gentlemen.

Véritables petits hommes modernes, Eliott et Sam participent également aux tâches ménagères. Des futurs maris décidément parfaits ! Elle raconte : "Ils savent comment fonctionnent l'aspirateur et le lave-vaisselle ! Je suis très fière d'eux..." La fille de Michel Fugain confie au magazine qu'elle aurait souhaité avoir un troisième enfant mais qu'il est sans doute trop tard, compte tenu de son âge. "J'adorerais avoir un troisième enfant mais, à 45 ans, c'est un peu tard", déclare-t'elle à Closer.

Actuellement à l'affiche de la nouvelle pièce Donnant Donnant à Paris, Marie Fugain joue le rôle d'une maman déprimée, victime d'une vie trop monotone avec son mari. Jusqu'au jour où un couple d'amis lui propose un don de sperme. Une aventure commence ensuite pour les personnages sur le thème de l'amitié et de la solidarité. Une pièce qui plaît beaucoup à Marie qui explique : "Cette pièce me touche car elle parle d'amitié et pour moi, c'est plus fort que tout."