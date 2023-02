Laurent Blanc : Son fils Alex en couple ? Ce cliché en charmante compagnie pour la Saint-Valentin

Cela faisait bien longtemps que les amateurs de football français n'avaient pas vu Laurent Blanc entrainer une équipe en Europe. L'ancien champion du monde a fait deux passages très remarqués aux Girondins de Bordeaux et au Paris Saint-Germain, mais depuis 2016, il n'est pas revenu en Ligue 1. C'est désormais le cas depuis le 9 octobre dernier et sa signature à l'Olympique lyonnais. Un retour qui s'avère payant pour le moment et qui doit très certainement faire plaisir à ses proches, à commencer par sa femme, Anne. Une conjointe très discrète, mais un couple qui se connaît depuis toujours. "Anne et Laurent se sont connus dans leur village des Cévennes", expliquait France Dimanche, dans un portrait consacré au natif d'Alès (Gard).

Ensemble, les amoureux ont eu trois enfants. Des grands garçons, dont Clément, un beau blond qui s'est marié le 4 juillet 2020 avec une certaine Anna du côté de Saint-Léry dans le Morbihan. Si Davy se montre plutôt discret, son autre fils, Alex, est lui plus actif sur les réseaux sociaux. Si l'on ne sait pas grand chose sur lui, il semble avoir 25 ans, habite à Paris et doit certainement être heureux que son père soit revenu en France, lui qui a entraîné deux années le club qatari d'Al-Rayyan. Un grand brun qui ressemble beaucoup à son père et qui semble, lui aussi, avoir trouvé chaussure à son pied. Dans sa story Instagram (qui est à retrouver dans le diaporama), le jeune homme a reposté un selfie pris par une certaine Alice, qui semble bien être sa chérie.

Selfie à deux le jour de la Saint-Valentin

Une photo mise en ligne le 14 février, soit le jour de la Saint-Valentin et sur laquelle la jeune femme a ajouté un petit sticker en forme de coeur. De quoi imaginer aisément qu'Alex Blanc n'est plus un coeur à prendre. On ne sait pas grand chose sur la jeune femme, si ce n'est qu'elle est étudiante en communication et habite elle aussi à Paris.

Si rien n'est officiel, Alex ne semble plus célibataire. Une bonne nouvelle de plus pour le jeune homme, déjà très heureux de voir revenir son père en France en octobre dernier !