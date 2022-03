Laurent Guimier victime d'un grave accident en pleine nuit

Ce jeudi 17 mars, France 2 diffuse un nouveau numéro d'Elysée 2022 : face à France Télévisions. Léa Salamé, accompagnée en temps normal par Thomas Sotto - contraint de se mettre en retrait à cause de son couple avec Mayada Boulos - dans les émissions politiques, sera une nouvelle fois aux côtés du journaliste Laurent Guimier. Le duo se soutiendra pour animer le débat avec plusieurs candidats à l'élection présidentielle : Anne Hidalgo, Eric Zemmour et Nicolas Dupont-Aignan. Ce rôle, Laurent Guimier a bien failli ne jamais pouvoir l'assurer. Celui qui fut chroniqueur pour Cyril Hanouna sur Europe 1 avant d'en être le vice-président et directeur général a vu sa vie défiler devant ses yeux en avril 2019. A l'époque, il assiste à la finale de la Coupe de France opposant le Paris Saint-Germain au Stade Rennais. Ce rendez-vous sportif et joyeux a malheureusement viré au cauchemar.

Victime d'une lourde chute, Laurent Guimier s'est gravement blessé. Les secours sont alors intervenus pour le conduire aux urgences de l'hôpital le plus proche. Tout s'est bien terminé, Laurent Guimier a pu rentrer chez lui et s'est pleinement remis de cet événement qu'il avait gardé sous silence sur le moment. Mais en avril 2020, en pleine crise sanitaire, le binôme de Léa Salamé avait révélé ce qui lui était arrivé en rendant hommage aux soignants par le biais d'un message posté sur Twitter.