Laurent Luyat : Neuf mois après son opération à l'épaule, il donne enfin de ses nouvelles !

Pour Laurent Luyat, l'année 2022 n'aura pas été des plus prolifiques. Contraint au repos en raison d'une épaule abîmée, le journaliste sportif s'est vu obligé d'annuler tous ses événements professionnels pendant de longs mois. Une situation incontrôlée qui l'a beaucoup attristé, d'autant plus qu'il a dû subir sa toute première opération au début de l'année.

Interrogé par nos confrères de Gala, l'animateur de 55 ans est revenu sur ces derniers mois. Immobilisé à cause de son épaule, il s'est absenté du petit écran mais a néanmoins régulièrement communiqué sur l'évolution de son état de santé. "Cette année 2022 a été très spéciale. J'ai été opéré de l'épaule, la première opération de ma vie et immobilisé plusieurs semaines au printemps, le bras dans une attelle", a expliqué le journaliste dans les colonnes du média. Bien décidé à revenir le plus rapidement possible sur les plateaux de télévision, Laurent Luyat a scrupuleusement suivi les conseils de ses médecins. "Puis j'ai enchaîné avec une intense rééducation, le plus important pour un bon rétablissement, tout en préparant les événements sportifs de l'été. J'avais calculé le coup pour être remis deux mois plus tard pour Roland-Garros", a-t-il ensuite précisé.

Un animateur très apprécié

Très soutenu par ses nombreux fans, le célèbre journaliste sportif de France Télévisions a régulièrement remercié les internautes pour leur bienveillance. En août dernier, il soulignait déjà une très nette amélioration de son état de santé et annonçait son retour imminent. "Direction Munich dans une semaine pour les Championnats européens. Ça va beaucoup mieux et j'ai hâte de vous retrouver en pleine forme ! Merci encore pour tous vos messages", écrivait-il alors sur son compte Twitter.

Pour rappel, Laurent Luyat est très discret concernant sa vie privée. Cependant, il n'a jamais caché être célibataire et ne pas avoir d'enfant. En 2015, auprès de Paris Match, il affirmait être très heureux comme ça. "Je ne suis pas marié et je n'ai pas d'enfants. Je suis quelqu'un d'assez libre finalement. J'enchaîne un peu les histoires avec les femmes", déclarait-il alors. Heureusement, l'animateur peut compter sur le soutient de ses amis et de sa fidèle communauté.