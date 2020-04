Laurent Maistret nul dans Koh-Lanta ? Sa révélation inattendue

Laurent Maistret est l'un des candidats emblématiques de Koh-Lanta (TF1). L'ancien aventurier de 37 ans a échoué aux portes de la finale, à l'épreuve des poteaux, en 2011 (Koh-Lanta : Raja Ampat). Mais il a fini par prendre sa revanche en 2014 en ressortant vainqueur de Koh-Lanta : La Nouvelle Édition. Il faut dire que sa première expérience lui avait déjà beaucoup appris. Et, fait étonnant, il était arrivé sur sa première aventure... sans savoir ce qui l'attendait.

"Je me souviens être parti là-bas en n'ayant jamais regardé Koh-Lanta, en me disant tiens, je pars vraiment à l'aventure", a-t-il confié lors d'un live Instagram organisé par le présentateur Denis Brogniart, le 31 mars 2020. Une information confirmée par son interlocuteur : "Je ne trahis aucun secret en disant que tu es arrivé en étant nullissime en termes de survie. Tu étais le bon petit Parisien, le bon petit banlieusard qui ne savait même pas reconnaître un palmier d'un cocotier. On est d'accord ?" Laurent Maistret a ensuite dévoilé une scène assez surréaliste de sa première édition : "En fait, moi, comme je te dis, je n'avais jamais regardé Koh-Lanta. Je me souviens, on avait tous des tâches comme construire un abri, chercher du bois, essayer de trouver des moyens pour chercher à manger... Et moi, j'avais la tâche de chercher l'eau et donc j'avais jamais vraiment regardé Koh-Lanta donc je me balade dans la forêt... Je cherchais une bonbonne d'eau, en fait... Bon, quelqu'un d'autre l'a trouvé et c'était une sorte de truc par terre et j'étais complètement à l'Ouest."

Le gagnant de Danse avec les stars 7 (2016) n'avait donc clairement pas le profil d'un aventurier. D'autant plus qu'il avait peur des insectes et avait "horreur des fruits de mer" et du poisson. "Moi, la survie, le feu, tout ça, c'était vraiment pas un truc qu'il fallait me demander. J'étais vraiment parti les mains dans les poches là-bas en me disant : 'Je vais me tester, je vais voir comment je vais réagir.'", a-t-il poursuivi. Fort heureusement, Laurent Maistret a fini par s'adapter et a apprécié cette expérience hors du commun. Aujourd'hui, il peut se targuer d'être l'un des aventuriers phares de l'émission de TF1.