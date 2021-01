Laurent Mariotte marié et papa comblé : ses très rares confidences sur sa vie de famille

C'est le rendez-vous culinaire qui cartonne. Depuis 2008, Laurent Mariotte présente chaque jour sur TF1 le programme Petits plats en équilibre. Il y propose des recettes gourmandes et accessibles autour d'un produit de saison que les téléspectateurs peuvent refaire le jour même. Mais s'il s'invite dans les cuisines de ces derniers chaque jour, Laurent Mariotte n'ouvre que très rarement les portes de sa vie privée.

En décembre 2020, il faisait toutefois de timides confidences sur sa famille, lui qui est marié à une directrice de production dans le cinéma et père d'un jeune homme de 20 ans. Dans le portrait qui lui était consacré dans Le Journal du Dimanche, Laurent Mariotte a notamment évoqué ses petits plaisirs à la fin d'une journée de tournage une fois de retour dans son appartement situé dans le Marais à Paris. À savoir, "s'attabler avec son fils et sa femme devant un bon petit plat tout en goûtant un verre de vin acheté chez son caviste". Un moyen pour lui de récréer "ces ambiances de brasserie, de maison à la campagne, où on s'engueule sur de la politique autour du poulet ou du gigot" dont il raffole.

Dans le JDD, on apprenait par ailleurs que la soirée type de Laurent Mariotte était d'allumer la télévision pour regarder Quotidien avec Yann Barthès avant de passer un bon moment devant une série avec sa famille, comme Formula 1 ou The Crown. Un petit rituel né du premier confinement. Pour le reste, il a assuré que les restrictions liées à la crise sanitaire n'avaient pas tellement perturbé son quotidien. "Je suis confiné à Paris dans mon appartement avec ma femme, et mon fils va nous rejoindre. Comme je travaille, mon rythme n'est pas très différent de d'habitude. Je ne vois pas les journées passer ! Je prépare et j'écris mes émissions de radio. Je participe aussi de temps en temps au 13h de Jean-Pierre Pernaut, j'y donne des conseils, des recettes. Je travaille aussi sur mon prochain livre, la suite de Mieux manger toute l'année", a-t-il détaillé pour TV Mag en avril 2020.