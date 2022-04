Laurent Ruquier jaloux ? Mise au point de son chéri Hugo Manos : "C'est comme ça que ça se passe"

Hugo Manos est le dernier arrivé de la famille de Touche pas à mon poste. Le mannequin et coach sportif n'est pas un inconnu du grand public puisqu'il cartonne sur les réseaux sociaux. Un domaine que connaît un peu moins son compagnon Laurent Ruquier, icône de la télévision, mais qui commence à prendre beaucoup de place dans la nouvelle génération. Star d'Instagram et TikTok, Hugo Manos est désormais aux côtés de Cyril Hanouna et de ses chroniqueurs, un nouveau rôle qui le projette encore un peu plus dans le milieu de la célébrité.

C'est le point du couple formé par Laurent Ruquier et Hugo Manos qui a été abordé dans Touche pas à mon poste ce lundi 25 avril. Le beau brun et ex-parrain des Anges de la téléréalité a accepté d'en dire plus quand Cyril Hanouna a voulu savoir si Laurent Ruquier était jaloux du fait qu'il devienne de plus en plus connu : "Ça dépend du caractère, a-t-il débuté. Je pense honnêtement que Laurent n'aura jamais aucun problème avec le fait de me voir monter, au contraire ! Je pense qu'il sera heureux pour moi, fier. Je pense qu'en terme de caractère, sa personnalité fait qu'il n'y a pas nécessairement de problème d'ego."

Tout le monde n'était pas de cet avis sur le plateau, Benjamin Castaldi le premier. Lui qui a partagé la vie de Flavie Flament, autre grande star de la télévision à l'époque, a témoigné : "Vous ne restez jamais au même niveau. C'est le moment où il y a des problèmes, ça n'aide pas. On a un peu d'ego quand on fait ce métier." C'est donc apparemment loin d'être le cas de Laurent Ruquier.

Il y a quelques jours pourtant, l'animateur des Grosses Têtes évoquait l'une de ses escapades avec Hugo Manos en Espagne au cours de laquelle une personne s'est arrêtée pour les alpaguer à l'aéroport. Mais à sa grande surprise, ce n'est pas à Laurent Ruquier qu'elle a voulu parler de base : "Je pense qu'on a croisé la seule et unique personne qui pouvait me reconnaître moi à la place de Laurent, a précisé Hugo Manos. La seule personne en France !" Si cet épisode a fait sourire, la nouvelle recrue de TPMP reste lucide : "Aujourd'hui, quand je me balade dans la rue, tout le monde s'en fout. Ça fait trop peu de temps que je suis médiatisé. Laurent, tout le monde le reconnaît, tout le monde s'intéresse à lui, et moi je suis à côté et j'observe quoi. C'est comme ça que ça se passe honnêtement aujourd'hui." Pour combien de temps ? L'avenir nous le dira...